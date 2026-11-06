Giao ban công tác Mặt trận quý IV với các xã, phường khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa

Sáng 6-11, tại phường Đông Hải, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý IV năm 2026 với các xã, phường khu vực phía nam tỉnh. Đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,87%; duy trì hơn 1.200 mô hình bảo vệ môi trường, 853 mô hình bảo đảm an ninh trật tự; hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng xây mới, sửa chữa gần 500 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận tiếp tục được chú trọng.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận tại địa phương; chia sẻ những cách làm hiệu quả, đồng thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, nhất là công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, vận động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội và hoạt động của Mặt trận ở cơ sở. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thu Mai đề nghị MTTQ các cấp khu vực phía nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; huy động các nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán 2027 cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2026.