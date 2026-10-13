Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tại Lai Châu

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban quý 3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức tại Lai Châu. (Ảnh: TT)

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng năm 2026, hầu hết các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng, bổ sung và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đúng tiến độ, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết trụ cột, quan trọng của Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy đã tổ chức thực hiện cơ bản đồng bộ các nhiệm vụ, thực hiện đồng đều nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần vào kết quả tăng trưởng 2 con số của cả nước nói chung, các địa phương, đơn vị nói riêng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác xây dựng ngành, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp được các cấp ủy quan tâm, chú trọng…

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban quý 3 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức tại Lai Châu. (Ảnh: TT)

Quý 4 năm 2026, các đơn vị thuộc khu vực Địa bàn II tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các địa phương…

Thảo luận tại buổi hội nghị giao ban, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kiểm tra giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra giám sát trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra giám sát chuyên đề…

Kết luận giao ban, đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh giám sát thường xuyên đối với việc triển khai tháo gỡ vướng mắc, nguy cơ gây lãng phí liên quan các dự án tồn đọng, kéo dài tại một số địa phương, đơn vị đã được chỉ ra...