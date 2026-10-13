Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng các đơn vị thuộc khu vực Vụ Địa bàn II

Các đồng chí: Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Phạm Thái Hà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tham gia phụ trách Vụ Địa bàn II) đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Quốc Trị phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2026, hầu hết các tổ chức đảng đã chủ động xây dựng, bổ sung và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS năm 2026 đúng tiến độ, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết trụ cột, quan trọng của Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng, công tác xây dựng ngành, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp được các cấp ủy quan tâm, chú trọng…

Quang cảnh hội nghị.

Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,62%. Kết cấu hạ tầng được ưu tiên đầu tư ngày càng đồng bộ. Công tác KTGS, kỷ luật của Đảng được tỉnh triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ…

Duy trì tham luận tại hội nghị.

Quý IV-2026, các đơn vị thuộc khu vực Vụ Địa bàn II tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác KTGS; đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên; tập trung tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc tại các địa phương…

Đại biểu tham quan triển lãm tranh bên lề hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Quốc Trị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, kết quả quý III của Ủy ban Kiểm tra các đơn vị, địa phương thuộc khu vực Vụ Địa bàn II theo dõi. Thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng... Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ Địa bàn II sẽ luôn đồng hành với các đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ; không để phát sinh các vụ việc, bảo đảm công tác KTGS ngày càng chủ động, kịp thời, công khai, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác và nghiêm minh...