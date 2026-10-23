Giao ban công tác khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo và đại diện phòng tham mưu công tác khoa giáo các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Trường Cao đẳng Lai Châu…

Đồng chí Nguyễn Đình Toán – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua báo cáo kết quả công tác khoa giáo quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Trong quý III năm 2026, công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã chủ động phối hợp tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực khoa giáo; chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, theo dõi, kiểm tra, giám sát, khảo sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Các ngành trong khối khoa giáo cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là ngành giáo dục và đào tạo đã sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm 141 cơ sở giáo dục công lập; khánh thành và đưa vào sử dụng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Ngành y tế tham mưu tổ chức hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đợt 2 năm 2026. Tính đến ngày 20/9/2026, số người dân đã được khám đạt 90,59% dân số toàn tỉnh và đạt 99,86% dân số có mặt tại địa phương. Hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường; các chính sách bảo hiểm, an sinh xã hội được triển khai kịp thời...

Lãnh đạo Sở Y tế thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ làm rõ thêm về kết quả công tác đào tạo nghề, khám sức khỏe định kỳ, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên, công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể tại các trường học…

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai công tác khoa giáo, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, tăng cường quản lý, hỗ trợ người lao động làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng ngành và mục tiêu phát triển chung của tỉnh trong năm 2026.