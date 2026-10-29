Giao ban công tác báo chí tuyên truyền tháng 10

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo: Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại tỉnh.

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông tin kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Phó giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là tuyên truyền Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026).

Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã xuất bản 26 số báo, đăng hơn 850 tin, bài và gần 980 ảnh; báo điện tử, đã sản xuất và phối hợp xuất bản khoảng 1.300 tin, bài; hơn 2.000 ảnh báo chí; 12 bản tin; 9 phóng sự truyền hình; 4 eMagazine; 20 infographic; 16 podcast...; kênh phát thanh, sản xuất và phát sóng 90 chương trình thời sự trong tỉnh, 59 bản tin trong nước và Quốc tế và hơn 330 phóng sự, chương trình chuyên đề, chuyên mục; kênh truyền hình, sản xuất và phát sóng 31 bản tin Thời sự trưa, 31 chương trình Thời sự tối, 31 chương trình Ninh Bình ngày mới và gần 300 chương trình, chuyên mục, mục.

Đồng chí Trần Đức Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tai hội nghị.

Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình xuất bản số 324, các bài viết tập trung tuyên truyền bám sát các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, đặc biệt là Chào mừng thành công Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại diện cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí Trung ương có trên 800 tin, bài viết về tỉnh, trong đó có trên 500 tin, bài của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương tại tỉnh, thông tin về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, nổi bật như: kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh; chủ trương xây dựng quy hoạch, đầu tư một số dự án của tỉnh; kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin về tiến độ triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thanh Phòng, Phó giám đốc sở Y tế cung cấp thông tin về tiến độ triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 06/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2026-2030. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân được triển khai đồng bộ. Kết quả, tính đến ngày 26/10/2026, toàn tỉnh đã khám cho 2.677.020/4.412.265 người, đạt 60,6% dân số. Trong đó, khám sức khoẻ cho 383.628/531.706 người nhóm đối tượng 1, đạt tỉ lệ 72,2%; kiểm tra sức khoẻ cho 946.755/947.802 trẻ em, học sinh đầu năm học, đạt 99.8%; khám sức khỏe cho 893.804/953.193 người thuộc nhóm 2, đạt 93,8%; 452.833/1.915.957 người thuộc nhóm 3, đạt 23,6%.

Đại diện Sở Y tế cũng thông tin về một số khó khăn dẫn đến tiến độ triển khai khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân còn chậm; những nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong tháng 11/2026, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Phượng đề nghị các cơ quan báo chí bám sát các nhiệm vụ của tỉnh, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm, đột phá của các nghị quyết, quy định, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Phản ánh tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; phản ánh những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đồng thời phê phán các biểu hiện triển khai hình thức, thiếu quyết liệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về chương trình, nội dung về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; tuyên truyền kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI; tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh từ đầu năm đến nay và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2026; việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số, ứng dụng định danh điện tử và nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng; thực hiện chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, chủ động tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.