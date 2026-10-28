Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tháng 10, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự nổi bật; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của HĐND tỉnh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; công tác thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và công tác chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên; tuyên truyền Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai và các hoạt động hợp tác giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Chú trọng phản ánh việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 của tỉnh đạt từ 8% trở lên; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm; phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là trong triển khai 10 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; công tác chuyển đổi số; các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.