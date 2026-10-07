Chiều 7-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III/2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý III/2026, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; tuyên truyền đậm nét “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”…

Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, tương đối toàn diện các hoạt động trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, báo chí đã kịp thời thông tin về các chủ trương, giải pháp, động lực và kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh; quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, du lịch, thương mại, dịch vụ và hình ảnh Khánh Hòa. Qua đó, góp phần tạo môi trường thông tin thuận lợi, thu hút nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và lan tỏa các động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện các cơ quan báo chí dự hội nghị.

Nhà báo Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phát biểu ý kiến.

Các nhà báo dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin chuyên đề “Công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ; bảo đảm an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa, lũ năm 2026”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Báo chí đã góp phần phản ánh thực tiễn, lan tỏa kết quả, mô hình hay, nhân tố tích cực; củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong quý IV/2026, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương và của tỉnh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoạt động đối ngoại và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí chủ động tuyên truyền đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong quý IV như: 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026); 81 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23-10-1945 - 23-10-2026); 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026). Cùng với đó, tuyên truyền kết quả, ý nghĩa “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI và Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026.

Đồng thời, báo chí cần tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc khu Trường Sa…