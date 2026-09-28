Giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Dự Hội nghị có lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy HĐND tỉnh và các đơn vị sự nghiệp của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Tỉnh ủy Sơn La có 5 cơ quan tham mưu, giúp việc và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La; Trường Chính trị tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong quý III/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu thực hiện chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và chính sách cán bộ, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, chất lượng. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực; tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 93,6%.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai toàn diện; chú trọng tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giám sát chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, tuyên truyền miệng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.

Công tác văn phòng cấp ủy tiếp tục phát huy vai trò trung tâm thông tin tổng hợp, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; tham mưu thực hiện chương trình công tác quý III/2026 và triển khai các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Trường Chính trị tỉnh chủ động tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và chuyển đổi số được quan tâm; đội ngũ giảng viên từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí. Mô hình tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, đa loại hình từng bước được vận hành thông suốt; thông tin kịp thời, toàn diện về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN, đối ngoại của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đơn vị sự nghiệp của Đảng rà soát, thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2026; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng; thực hiện đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026 theo quy định.