Giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Gia Lai

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Huỳnh Quốc Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; chủ động triển khai các mặt công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực nắm tình hình tại cơ sở, tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Nổi bật là Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và cơ cấu đội ngũ cán bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Trung ương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến công tác tuyên giáo và dân vận. Công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy xác định tiếp tục rà soát, thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2026; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo; tham mưu đúng, trúng, kịp thời những vấn đề lớn, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp để thực hiện hoàn thành đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; chú trọng bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.