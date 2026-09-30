Giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng ban Thường trực các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Trong Quý III năm 2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã chủ động bám sát chương trình công tác, tích cực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả phối hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành khối lượng lớn công việc chuyên môn và nhiệm vụ đột xuất, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy với các Đảng ủy trực thuộc, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, theo dõi tiến độ và chuẩn hóa quy trình xử lý công việc tiếp tục được đẩy mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 100% kế hoạch quý III; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 216 văn bản. Nổi bật là đã tích cực tham mưu vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận gắn với phương án thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Cùng với đó, đã quản lý, giao 81.691 biên chế năm 2026; phê duyệt danh mục vị trí việc làm và chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ. Toàn tỉnh kết nạp 2.069 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên kết nạp từ đầu năm lên 6.191 đồng chí (đạt 78,73% kế hoạch năm). Đẩy mạnh cao điểm chuyển đổi số, hoàn thành 100% việc tháo gỡ điểm nghẽn và số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu thảo luận.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm; theo dõi, cụ thể hóa các kết luận kiểm tra, giám sát của Trung ương.

Trong quý đã ban hành kết luận giám sát đối với 4 tổ chức Đảng, 12 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tổ chức 26 đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường.

Thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đã tham mưu ban hành hơn 20 văn bản lãnh đạo, hơn 200 văn bản hướng dẫn chuyên môn; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, “phủ xanh” thông tin tích cực và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu thảo luận.

Trong lĩnh vực nội chính, đã cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, tham mưu ban hành 1 đề án, 1 quy chế, 2 quy định và 5 chỉ thị. Ngành Nội chính phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát, xử lý tài sản dôi dư; tham mưu giải quyết 149/156 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ của Bí thư cấp ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt vai trò trung tâm thông tin, tổng hợp; chuẩn bị chu đáo các nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đoàn công tác của Trung ương. Quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản Đảng; bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin cơ yếu, văn thư lưu trữ và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phát biểu thảo luận.

Bên cạnh kết quả đạt được, thảo luận của lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Tiến độ phê duyệt quy hoạch cán bộ ở một số khâu còn chậm do khối lượng thẩm định tiêu chuẩn chính trị lớn; chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiến độ số hóa hồ sơ ở một số cơ sở chưa đồng đều; công tác nắm bắt tình hình địa bàn trong công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời; hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ cơ sở còn chưa đáp ứng kịp yêu cầu chuyển đổi số...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát các chủ trương, quy định; chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và nâng cao chất lượng; rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong năm 2026 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Trong đó, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi, đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả trong các buổi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.