Giao An tạo sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Nhiều hộ nghèo ở xã Giao An được hỗ trợ mua trâu và vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Hà Văn Duyệt (thôn Chiềng Poọng) là một trong những gương điển hình vươn lên từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trước đây, cuộc sống gia đình anh bấp bênh bởi chỉ trông vào vài sào ruộng cùng đồi keo kém hiệu quả. Năm 2023, từ con trâu sinh sản được hỗ trợ gắn với tập huấn kỹ thuật, anh Duyệt đã chăm sóc trâu sinh nghé thành công. Số tiền bán nghé kết hợp nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội Lang Chánh được anh tái đầu tư, áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc diện tích rừng keo. Nhờ đó, vườn keo sinh trưởng tốt, bán được giá cao, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Anh Hà Văn Duyệt chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật và vay vốn ưu đãi, gia đình tôi đã có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập để từng bước ổn định cuộc sống. Đây chính là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương”.

Không chỉ gia đình anh Hà Văn Duyệt, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Giao An được sự hỗ trợ của Nhà nước đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Theo UBND xã Giao An, từ năm 2023 đến hết năm 2025, thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, trên địa bàn xã có 304 hộ dân được hỗ trợ kinh phí mua con giống với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng, người dân đối ứng 972 triệu đồng. Nhiều mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo động lực cho các hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hiện nay, xã Giao An tiếp tục triển khai mô hình nuôi gà ri với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của 262 hộ nghèo và cận nghèo. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế, giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Qua tìm hiểu thực tế, để tạo sinh kế bền vững cho người dân, thời gian qua xã Giao An đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình MTQG. Bên cạnh đó, xã chủ động xây dựng các mô hình phát triển sản xuất có tính khả thi cao, trong đó ưu tiên khai thác lợi thế bản địa, phát huy kinh nghiệm và nguồn lực của chính người dân. Những giải pháp đồng bộ này đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đồng thời kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 17%.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết: Để tạo sinh kế cho người dân, xã tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, ưu tiên lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng hộ gia đình. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và giám sát nguồn vốn nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, tránh lãng phí. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giúp các hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đóng góp xây dựng quê hương.