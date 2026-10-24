Giao 250 quyết định cưỡng chế di dời tại chung cư Thanh Đa

Theo UBND phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh, phường đang tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, xây dựng lại cụm 8 lô chung cư (lô số) chung cư Thanh Đa. Đây là một trong những dự án được thành phố lựa chọn làm điểm trong chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Một lô chung cư số ở chung cư Thanh Đa, phường Bình Quới.

Dự án có tổng cộng 1.351 hộ dân, trong đó 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu nhà nước. Đến nay, đã có 1.070 hộ đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, chiếm khoảng 79,2% tổng số hộ. Trong đó, có 819 hộ sở hữu tư nhân và 251 hộ thuộc sở hữu nhà nước.

Thời gian qua, phường Bình Quới đã tổ chức công khai thông tin, tuyên truyền, giải thích các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân nắm rõ quyền lợi, lựa chọn phương án phù hợp. Đồng thời, phường còn triển khai các giải pháp hỗ trợ những hộ dân phải di dời, hướng đến mục tiêu bố trí tái định cư tại chỗ sau khi dự án hoàn thành.

Tuy nhiên, đến nay, thời hạn di dời theo quyết định đã hết nhưng vẫn còn một số hộ chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Trước tình hình này, UBND phường Bình Quới đã thành lập 6 tổ công tác, tiếp tục trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương di dời và bàn giao mặt bằng.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại cụm chung cư Thanh Đa, UBND phường Bình Quới đã xem xét, ban hành các quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà tại 6 lô chung cư thuộc dự án.

Cụ thể, trong các ngày 14, 15 và 17/10/2026, UBND phường Bình Quới đã ban hành và giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ thuộc sở hữu tư nhân. Các trường hợp này bao gồm những hộ đã đồng ý di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng và những hộ chưa đồng thuận với việc di dời.

Để chuẩn bị thực hiện, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TP Hồ Chí Minh về công tác phối hợp. Đồng thời, Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đã thông qua kế hoạch, phương án áp dụng biện pháp hành chính di dời theo quy định đối với những trường hợp đã được nhiều lần tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhưng chưa chấp hành.

Các đơn vị liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian, địa điểm thực hiện nhằm bảo đảm quá trình tổ chức cưỡng chế di dời diễn ra đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, xây dựng lại cụm chung cư Thanh Đa dự kiến triển khai trong thời gian 3 năm. Việc sớm hoàn tất công tác di dời, bàn giao mặt bằng được xác định là điều kiện quan trọng để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ xây dựng và thực hiện phương án tái định cư tại chỗ cho người dân.