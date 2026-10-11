Giành vé vào VCK U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam được thưởng gần 1 tỷ đồng

U17 nữ Việt Nam thắng thuyết phục U17 nữ Kyrgyzstan, để giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: VFF

Thi đấu chủ động, bản lĩnh và hiệu quả, các cầu thủ trẻ Việt Nam sớm tạo được thế trận lấn lướt trước U17 nữ Kyrgyzstan. Dù đội khách nhập cuộc với tốc độ cao, chủ động dâng đội hình tìm kiếm bàn thắng, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát tình hình, tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Những pha hãm thành liên tiếp của Hà Vi, Như Ý và Huyền Trang khiến hàng phòng ngự Kyrgyzstan phải làm việc vất vả. Phút 25, ưu thế của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Huyền Trang chọn vị trí hợp lý, đệm bóng cận thành chính xác, đưa U17 nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Cuối hiệp một, U17 nữ Kyrgyzstan có tình huống đáp trả đáng chú ý bằng cú sút từ khoảng cách hơn 25m. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung, bảo toàn lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, U17 nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Phút 55, từ tình huống bóng bổng, Hà Vi bật cao đánh đầu hiểm hóc, vượt qua sự truy cản của các hậu vệ có thể hình vượt trội bên phía Kyrgyzstan, nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin, thanh thoát hơn. Trong những phút còn lại, U17 nữ Kyrgyzstan gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công, đồng thời để lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự.

U17 nữ Việt Nam tiếp tục tạo ra một số cơ hội đáng chú ý thông qua các pha dứt điểm của Khánh Chi, Hà Vi và Ngọc Ánh, song không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, khép lại màn trình diễn thuyết phục của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Với chiến thắng trước Kyrgyzstan, U17 nữ Việt Nam hoàn tất vòng loại bằng 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm, ghi 28 bàn và không để thủng lưới lần nào. Thành tích ấn tượng này giúp đội tuyển chính thức giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027, đồng thời cho thấy sự vượt trội về khả năng tổ chức lối chơi và hiệu quả tấn công.

Ghi nhận thành tích của toàn đội, sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu và kết quả mà đội tuyển U17 nữ Việt Nam đạt được tại vòng loại.

Để kịp thời động viên các cầu thủ và Ban huấn luyện, VFF quyết định thưởng 500 triệu đồng cho thành tích giành vé dự vòng chung kết. Trước đó, đội tuyển cũng được VFF thưởng tổng cộng 400 triệu đồng sau hai chiến thắng trước U17 nữ Palestine với tỷ số 6-0 và U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0.