Giành thêm 2 HCB, Việt Nam trở lại top 20 bảng xếp hạng ASIAD 2026

Hai tấm HCB của Việt Nam đều đến từ các môn võ. Châu Ngọc Tuyết Sang khép lại hành trình đặc biệt tại ASIAD 2026 bằng tấm HCB nội dung taekwondo thực tế ảo.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB hạng cân 51kg nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Nữ võ sĩ sinh năm 2005 đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để góp mặt ở trận tranh HCV, trước khi dừng bước trong cuộc đối đầu với võ sĩ Philippines.

Ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm cũng mang về thêm một tấm HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Nguyễn Thị Tâm thất bại 0-5 trước Wu Yu (Trung Quốc) trong trận chung kết hạng cân 51kg nữ.

Hai tấm HCB giúp Việt Nam tăng 2 bậc, từ vị trí thứ 22 lên thứ 20 trên bảng tổng sắp, tính đến 15h50 ngày 2.10.

Với 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, Việt Nam vượt qua Tajikistan (2 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ) và Saudi Arabia (2 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ) nhờ có số HCB nhiều hơn.

Bảng xếp hạng ASIAD 2026 tính đến 15h50 ngày 2.10

Thứ hạng của Việt Nam vẫn có thể tiếp tục được cải thiện trong ngày 3.10. Đội tuyển cầu mây nữ 4 người đã đánh bại chủ nhà Nhật Bản 2-0 ở bán kết, giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan lúc 7 giờ sáng.

Đây là nội dung được kỳ vọng mang về HCV cho Việt Nam. Tại ASIAD 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển cầu mây nữ 4 người từng bước lên bục cao nhất.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 160 HCV, 79 HCB và 70 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 67 HCV, 81 HCB, 81 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 33 HCV, 36 HCB và 58 HCĐ.