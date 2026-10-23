Giành lại sự sống cho bé trai 7 tuổi sau tai nạn với xe container

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình kích hoạt báo động đỏ cấp cứu, giành lại sự sống cho một bé trai 7 tuổi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, cháu L.G.K. (7 tuổi, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) được lực lượng CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu sau tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe container.

Bé trai nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, sốc đa chấn thương, tổn thương dập nát chân trái, tổn thương phức tạp tầng sinh môn, rách da cơ vùng mông lan lên lưng, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… cơ hội sống sót mong manh.

Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" toàn viện được kích hoạt, tổ chức hội chẩn khẩn cấp giữa các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được kiểm soát hô hấp bằng đặt nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch, bù dịch cấp cứu, sử dụng vận mạch, dùng an thần, giảm đau, băng cầm máu tạm thời, cố định xương gãy và truyền máu tối khẩn cấp.

Sau báo động đỏ, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, hơn 20 y bác sĩ chất lượng cao tại các khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc, Gây mê hồi sức, Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm…cùng tham gia vào ekip cấp cứu, mục tiêu bằng mọi giá phải giữ lại mạng sống cho bệnh nhi.

Sau nhiều giờ chạy đua với thời gian, các y bác sĩ đã giành lại sự sống cho cháu bé, chuyển lên Khoa Hồi sức chăm sóc sức khỏe tạm ổn định và chuyển lên tuyến trên theo dõi, điều trị.