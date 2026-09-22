Giành huy chương vàng đầu tiên, thể thao Việt Nam tăng 10 bậc ở ASIAD 20

Chiều 22-9, tại Nhật Bản, các võ sĩ karate Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên tranh huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ tại ASIAD 20 với các võ sĩ Iran. Đây chính là nội dung mà karate Việt Nam đã bước lên bục cao nhất tại ASIAD 19 năm 2023.

Các võ sĩ karate Việt Nam bước vào tranh tài. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Trước đối thủ đến từ Iran, các võ sĩ karate Việt Nam chọn bài biểu diễn có độ khó cao. Từ thần thái đến những động tác của các võ sĩ karate Việt Nam đều được thể hiện ấn tượng, mang đến những tràng vỗ tay không ngớt trên khán đài.

Các võ sĩ karate Việt Nam được trọng tài chấm điểm lần lượt là: 8.80, 8.20, 8.80, 8.30 và 8.60. Trong khi đó, số điểm mà các võ sĩ Iran giành được là 8.40, 7.90, 8.40, 7.60 và 8.30. Chung cuộc, đội tuyển karate Việt Nam giành thắng lợi 5-0 và bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở nội dung này.

Niềm vui chiến thắng sau trận chung kết kata đồng đội nữ. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, giúp thành tích tăng từng vị trí số 21 lên số 11 trên bảng xếp hạng huy chương.

Môn bóng đá nam, dù thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn giành quyền vào tứ kết với ngôi nhì bảng C.

Đoàn thể thao Việt Nam lên vị trí 11 trên bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20. Ảnh: asiangames2026