Giành HCV thứ hai, Việt Nam đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng ASIAD 2026?

Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly là hai VĐV được lựa chọn thi đấu trận chung kết, trong khi Lê Thị Hồng Liên dự bị.

Các VĐV Việt Nam thi đấu vượt trội trong trận chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

Bộ đôi Việt Nam nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo khoảng cách trước Philippines. Thu Trang và Khánh Ly khép lại set đầu với chiến thắng 15-8.

Sang set 2, thế trận tiếp tục nghiêng hẳn về phía Việt Nam. Các cô gái áo đỏ liên tục nới rộng khoảng cách từ 8-2, 11-3, 12-4 lên 14-4 trước khi giành điểm quyết định, thắng 15-4 và hoàn tất chiến thắng 2-0.

Tấm HCV này giúp cầu mây Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục, đồng thời giải tỏa cơn khát vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam sau những ngày thi đấu không có thêm HCV.

Niềm vui của các VĐV và Ban huấn luyện. Ảnh: Bùi Lượng

Đây cũng là tấm huy chương thứ hai của cầu mây Việt Nam tại ASIAD 2026. Trong những ngày tới, đội tuyển tiếp tục hướng tới các nội dung đồng đội 4 người nam và nữ.

Đáng chú ý, đội nữ 4 người từng giành HCV tại ASIAD 19 năm 2023 và được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh tấm huy chương cao nhất ở kỳ đại hội năm nay.

Trước đó, tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 thuộc về đội tuyển kata nữ môn karate. Như vậy, Việt Nam hiện có 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ.

Với tấm HCV thứ hai, Việt Nam tạm vươn lên xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng

Theo bảng tổng sắp cập nhật lúc 8h30 ngày 29.9, thành tích mới giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 19, cải thiện thứ hạng, từ ngoài top 20 so với thời điểm kết thúc ngày thi đấu 28.9.

Trong ngày 29.9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục chờ đợi huy chương ở nhiều môn, đáng chú ý là điền kinh với các nội dung chung kết tiếp sức 4x400m nam và nữ.