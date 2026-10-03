Giành HCV thứ ba, Việt Nam đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng ASIAD 2026?

Trận chung kết diễn ra đầy kịch tính khi hai đội liên tục giằng co. Việt Nam nhập cuộc tự tin và giành chiến thắng 15-11 ở set đầu.

Giành HCV, đội tuyển cầu mây nhận thưởng nóng từ Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Sang set 2, Thái Lan tạo được khoảng cách khá lớn, nhưng các cô gái Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng 13-13 rồi vượt lên 14-13. Tuy nhiên, Thái Lan thi đấu bản lĩnh ở những điểm cuối và thắng 17-15, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set quyết định, Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi bị dẫn 2-5. Nhưng tinh thần chiến đấu giúp các học trò HLV Trần Thị Vui từng bước trở lại.

Các cô gái Việt Nam cân bằng 5-5, sau đó vượt lên dẫn 8-6, 10-8, 12-9 và 14-10. Ở điểm quyết định, các cô gái Việt Nam hoàn tất chiến thắng 15-11, qua đó giành HCV sau trận đấu kéo dài 3 set.

Đây là tấm HCV thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, sau thành tích của đôi nữ cầu mây và đội tuyển kata đồng đội nữ môn karate.

Bảng xếp hạng ASIAD 2026 tính đến 11h00 ngày 3.10 (giờ Việt Nam)

Với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, Việt Nam tăng từ vị trí thứ 21 lên thứ 19 trên bảng tổng sắp, tính đến 11h00 ngày 3.10. Thành tích này giúp Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục nằm trong top 20 đoàn dẫn đầu.

Trong ngày 3.10, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở nhiều môn như bóng chuyền nam trong nhà, golf, taekwondo, jujitsu và vật.

Trên bảng tổng sắp, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 162 HCV, 82 HCB và 74 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 73 HCV, 83 HCB, 85 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 33 HCV, 40 HCB và 62 HCĐ.