Giành HCV đầu tiên, Việt Nam 'nhảy vọt' trên bảng xếp hạng ASIAD 2026

Chiều 22.9, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thi đấu xuất sắc, đánh bại đội tuyển Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ.

Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên bảo vệ thành công tấm HCV kata đồng đội nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Chiến thắng không chỉ mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam mà còn giúp đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch từng giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Đây là thành quả đáng ghi nhận của karate Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng từ đầu đại hội.

Trước đó, Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ kumite cá nhân nữ hạng 68kg, trong khi Bùi Ngọc Nhi đoạt HCĐ kata cá nhân nữ. Ở môn teqball, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi cũng mang về một HCĐ ở nội dung đôi nam nữ.

Như vậy, với 1 HCV và 3 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có bước thăng tiến đáng kể trên bảng xếp hạng. Tính đến 14h20 ngày 22.9 (giờ Việt Nam), Đoàn Thể thao Việt Nam vươn từ ngoài tốp 20 lên vị trí thứ 11.

Bảng xếp hạng ASIAD 2026 tính đến 14h20 ngày 22.9 (giờ Việt Nam)

Với tấm HCV karate, Đoàn Thể thao Việt Nam không chỉ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng tổng sắp mà còn tạo thêm động lực cho các đội tuyển tiếp tục tranh tài trong những ngày thi đấu còn lại.

Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Đoàn Thể thao Trung Quốc với 27 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 8 HCV, 12 HCB và 13 HCĐ, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 5 HCV, 4 HCB và 15 HCĐ.

Đáng chú ý, cuộc đua huy chương khu vực Đông Nam Á cũng đang diễn ra sôi động. Tính đến thời điểm này, 9/11 đoàn thể thao Đông Nam Á đã giành được huy chương tại ASIAD 2026. Trong đó Việt Nam, Thái Lan và Myanmar là ba đoàn đã có HCV.