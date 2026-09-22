Giành HCV ASIAD 2026, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm tạo mốc lịch sử thể thao Việt Nam

Ngày 22/9, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại Iran 5-0 trong trận chung kết kata đồng đội nữ môn karate. Chiến thắng này mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Kết quả này cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt của Ngọc Trâm.

Ba năm trước tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), cô cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên bước lên bục cao nhất ở chính nội dung kata đồng đội nữ. Khi đó, đây là một trong ba huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Từ thành viên trẻ nhất của đội hình vô địch năm 2023, Ngọc Trâm giờ trở thành “chị cả” ở tuổi 24, sát cánh cùng Hoàng Thị Thu Uyên (20 tuổi) và Bùi Ngọc Nhi (19 tuổi). Đội hình thay đổi, nhưng nữ võ sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân vẫn là nhân tố xuyên suốt trong hai chức vô địch ASIAD liên tiếp.

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV ở hai kỳ ASIAD liên tiếp. (Ảnh: Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam)

Thành tích tại Nhật Bản càng đáng chú ý khi cuộc cạnh tranh ở kata đồng đội nữ năm nay lớn hơn so với 3 năm trước. ASIAD 19 chỉ có 4 đội tham dự nội dung này, trong khi ASIAD 20 quy tụ 8 đội, với sự góp mặt của Iran, Đài Bắc Trung Hoa, Macau (Trung Quốc) và nhiều đối thủ khác.

Trước khi tham dự ASIAD 2026, bộ ba Ngọc Trâm, Ngọc Nhi và Thu Uyên có bước chạy đà thuận lợi. Ba cô gái giành HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng 5-0 trước Thái Lan, đồng thời trải qua khoảng một tháng tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản.

Ngọc Trâm cũng duy trì phong độ ổn định ở cả nội dung cá nhân lẫn đồng đội trong những năm gần đây. Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 ở Ninh Bình, cô giành hai HCV kata cá nhân và đồng đội nữ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngọc Trâm vô địch Đông Nam Á ở nội dung cá nhân sau lần đầu bước lên bục cao nhất năm 2025. Năm 2024, cô giành ngôi Á quân.

Nữ võ sĩ cũng giành HCĐ kata cá nhân và HCV kata đồng đội nữ tại Giải vô địch châu Á một năm trước. Chức vô địch đồng đội khi đó giúp karate Việt Nam trở lại ngôi số một châu Á ở nội dung này sau 10 năm chờ đợi. Cuối năm, cô tiếp tục cùng đội tuyển giành HCV kata đồng đội nữ tại SEA Games 33 ở Thái Lan.