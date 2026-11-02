Giành 92 HCV, lặn Việt Nam số 1 Đông Nam Á

Đội tuyển Lặn Việt Nam tham dự giải.

Giải diễn ra từ ngày 29 đến 31-10 bao gồm hai sự kiện được tổ chức đồng thời là Giải Lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 và Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ nhất, quy tụ các VĐV đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Tham dự giải, Việt Nam cử lực lượng gồm 62 thành viên, trong đó có 46 VĐV.

Thành công tại Malaysia tiếp tục nối dài chuỗi thành tích nổi bật của Lặn Việt Nam trên đấu trường khu vực. Tại Giải năm 2025 tổ chức ở Indonesia, Việt Nam cũng đứng đầu bảng tổng sắp với 31 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ ở cấp độ vô địch; lực lượng trẻ giành thêm 24 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, cũng dẫn đầu bảng xếp hạng.