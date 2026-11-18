ThS. BSNT Nguyễn Xuân Anh Thư - Giảng viên Bộ môn Phụ sản, trường ĐH Y - Dược (ĐH Huế).

Tiếp nối những giá trị từ người thầy

Những năm tháng học tập tại giảng đường và thực hành lâm sàng giúp Anh Thư (sinh năm 1998) nhận ra giá trị của sự kế thừa trong ngành Y. Từ những bài học chuyên môn đến kinh nghiệm thực tiễn và y đức, cô nhận được sự hướng dẫn tận tình của các thế hệ thầy cô giáo, bác sĩ đi trước. Chính điều đó đã thôi thúc Thư lựa chọn gắn bó với nghề giáo, mong muốn tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà mình từng được trao nhận. Đến nay, ThS. BSNT Anh Thư có khoảng bốn năm gắn bó với công tác giảng dạy. Song song với vai trò giảng viên, cô cũng trực tiếp tham gia hoạt động chuyên môn tại bệnh viện và nghiên cứu khoa học.

Với một giảng viên trẻ, khoảng thời gian ấy chưa phải quá dài, nhưng đủ để Thư tìm thấy niềm vui từ những công việc thường ngày trên giảng đường. “Nhìn thấy sự hào hứng của sinh viên, mình cũng có thêm năng lượng để chuẩn bị tốt hơn cho mỗi bài giảng, không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân”, nữ giảng viên chia sẻ.

Nhà giáo trẻ trong một tiết dạy tại trường.

Theo ThS. BSNT Anh Thư, người thầy trong thời đại mới không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà còn phải định hướng, khơi gợi tinh thần tự học và đồng hành với sinh viên. Đặc biệt, trong đào tạo Y khoa, bên cạnh kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, người học cần được bồi dưỡng thái độ, y đức và trách nhiệm đối với người bệnh. Vì vậy, trong mỗi giờ giảng, cô kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn lâm sàng, giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa và khả năng ứng dụng của những điều đã học. Cô cũng khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi, trao đổi và bày tỏ quan điểm, duy trì sự gần gũi để sinh viên có thể chia sẻ những khó khăn trong học tập.

Tham gia công tác khám, chữa bệnh cũng mang đến cho ThS. BSNT Anh Thư những trải nghiệm thực tế để bổ sung cho bài giảng. Nghiên cứu khoa học giúp cô tiếp cận kiến thức một cách hệ thống, có cơ sở hơn. Sự kết hợp giữa giảng dạy, chuyên môn và nghiên cứu là điều Anh Thư đang nỗ lực duy trì để từng bước hoàn thiện bản thân.

ThS. BSNT Nguyễn Xuân Anh Thư (giữa) tích cực tham dự các hội nghị, hội thảo chuyên ngành, cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội

Bên cạnh công việc chuyên môn, Anh Thư còn đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y - Dược (ĐH Huế). Công tác Đoàn - Hội không chỉ là một dấu ấn trong hành trình tuổi trẻ, mà còn góp phần hình thành phong cách làm việc và cách tiếp cận sinh viên của nhà giáo trẻ.

ThS. BSNT Nguyễn Xuân Anh Thư tích cực trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội.

ThS. BSNT Anh Thư cho biết, điều cô trân trọng nhất là sự tin tưởng, dìu dắt và trao cơ hội của các thế hệ đi trước. Qua từng nhiệm vụ, cô học cách chủ động, tự tin, chịu trách nhiệm và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Việc tiếp xúc, đồng hành với nhiều thế hệ sinh viên cũng giúp Anh Thư hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và những mối quan tâm của người trẻ. Những trải nghiệm ấy được vận dụng trở lại trong công việc giảng dạy, giúp nữ giảng viên biết lắng nghe và linh hoạt hơn khi tương tác với người học: “Dù trong hoạt động phong trào hay trong giảng dạy, điều quan trọng không chỉ là truyền đạt hay giao nhiệm vụ mà còn là biết lắng nghe, khơi gợi sự chủ động và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy khả năng của mình”.

Những nỗ lực trong hoạt động Đoàn - Hội từng giúp Anh Thư đoạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương, năm học 2020 - 2021; Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2024 - 2025; Bằng khen của Thành Đoàn Huế về thành tích trong triển khai phong trào "Hè Xanh - Thanh niên Huế tiên phong vì cộng đồng, năm 2026".

Danh hiệu là động lực trên hành trình phía trước

Năm 2026, Anh Thư được vinh danh là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương. “Đây không phải là đích đến hay sự khẳng định rằng bản thân đã làm được điều gì lớn lao, mà là lời nhắc nhở để mình tiếp tục học hỏi, hoàn thiện chuyên môn, giữ vững nhiệt huyết với nghề và trách nhiệm của người giảng viên, thầy thuốc trẻ”, ThS. BSNT Anh Thư bày tỏ.

ThS. BSNT Nguyễn Xuân Anh Thư là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương, năm 2026. Ảnh: Fanpage Cổng thông tin T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đảm nhiệm nhiều vai trò đặt ra không ít thách thức về thời gian và tiến độ công việc. Có những giai đoạn, nhiệm vụ giảng dạy, chuyên môn tại bệnh viện và hoạt động Đoàn - Hội cùng có yêu cầu cần hoàn thành. ThS. BSNT Anh Thư lựa chọn cách xác định mức độ ưu tiên, chủ động xây dựng kế hoạch và sử dụng thời gian hợp lý. Sự động viên, hỗ trợ từ thầy cô đi trước, đồng nghiệp và sinh viên cũng là nguồn động lực để cô duy trì nhiệt huyết.

Trước những thay đổi của giáo dục đại học, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), ThS. BSNT Anh Thư cho rằng, nhà giáo trẻ cần có tinh thần học hỏi liên tục, khả năng thích ứng và tư duy đổi mới; chủ động tiếp cận công nghệ, khai thác các công cụ số để hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu, có tư duy phản biện để chọn lọc, kiểm chứng thông tin, nhất là trong lĩnh vực y khoa.

Theo ThS. BSNT Anh Thư, bên cạnh năng lực chuyên môn và công nghệ, những giá trị như trách nhiệm, y đức, sự thấu cảm và khả năng kết nối với người học vẫn luôn giữ vai trò quan trọng. Với nữ giảng viên, bên cạnh những thành tựu đạt được, giá trị của mỗi người còn nằm ở những đóng góp tích cực cho tập thể và cộng đồng. Sự cống hiến có thể đến từ việc làm tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm và sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.

Ảnh: NVCC