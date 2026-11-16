Giảng viên trường nghề được tuyên dương 'Nhà giáo trẻ tiêu biểu' cấp Trung ương

Cô Dư Phương Trang Đài trên lớp học.

Đây là phần thưởng cao quý do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng hằng năm nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh các gương nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn.

Cô Dư Phương Trang Đài, giảng viên Trường Cao đẳng Cà Mau, vinh dự là một trong 100 gương mặt toàn quốc được tuyên dương tại giải thưởng cao quý này.

Hành trình hơn một thập kỷ giữ lửa nghề

Nuôi dưỡng ước mơ đứng trên bục giảng từ thời phổ thông, cô Dư Phương Trang Đài (34 tuổi, quê xã Khánh Bình, Cà Mau) đã không ngừng nỗ lực vươn lên thực hiện hóa ước mơ của mình. Sau khi ra trường, cô Đài có 3 năm giảng dạy tại Trung tâm dạy nghề huyện U Minh cũ, sau đó chuyển về giảng dạy tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau. Từ năm 2019 đến nay, cô công tác tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau (nay là Trường Cao đẳng Cà Mau).

Cô Dư Phương Trang Đài soạn giáo án.

Hơn 10 năm gắn bó với bục giảng, cô Đài luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, không ngừng nâng cao chuyên môn, tận tâm truyền đạt kiến thức để học sinh vững tay nghề, tự tin bước vào thị trường lao động.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô tích cực nghiên cứu khoa học và sáng tạo chuyên môn, đạt nhiều thành tích nổi bật: Chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa và có nhiều sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 1 sáng kiến đề nghị xét cấp tỉnh. Đạt giải Nhì Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cà Mau (tháng 11/2025). Đồng tác giả cuốn sách chuyên khảo “Sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản” (NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, tháng 7/2026). Tác giả chính và đồng tác giả nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo uy tín; hướng dẫn sinh viên thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án khởi nghiệp.

Cô Dư Phương Trang Đài (thứ 2 từ trái sang) nhận giải thưởng tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cà Mau.

Song song với chuyên môn, cô còn là cán bộ đoàn năng nổ, tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

Chia sẻ về cô giáo, học viên Phạm Nhật Long (lớp Trung cấp Chăn nuôi thú y) cho biết: "Cô Đài luôn gần gũi, tận tình động viên và hỗ trợ chúng em từ việc học tập đến thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cô cũng thường xuyên lắng nghe, định hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng học sinh".

Quan điểm giáo dục và khát vọng cống hiến

Nhìn nhận về giáo dục nghề nghiệp, cô Dư Phương Trang Đài cho rằng giá trị của người học không nằm ở bằng cấp mà phụ thuộc vào kiến thức, kỹ năng tích lũy. Học viên hệ trung cấp hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp hoặc có thể tự khởi nghiệp.

“Xã hội càng phát triển, thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi học viên trường nghề phải chủ động trang bị thêm ngoại ngữ, kỹ năng mềm và ứng dụng công nghệ. Muốn vậy, giảng viên cũng phải không ngừng trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu giảng dạy”, cô Đài chia sẻ.

Cô Dư Phương Trang Đài trên bục giảng.

Cô cũng bày tỏ niềm vinh dự khi Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm thiết thực cùng nhiều chính sách ưu đãi cho giáo dục nghề nghiệp và đội ngũ giáo viên. Đây là động lực lớn để những người làm công tác giáo dục nghề tiếp tục nỗ lực cống hiến.

“Được tuyên dương ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ cấp Trung ương nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là sự ghi nhận quý giá, đồng thời là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân. Tôi cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện để tôi được cống hiến; cảm ơn đồng nghiệp, học trò luôn hỗ trợ giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Niềm vui lớn nhất của nghề giáo là nhìn thấy các thế hệ học trò ra trường có việc làm ổn định, trở thành công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của quê hương”, cô Đài tâm sự.

Cô Dư Phương Trang Đài luôn nhiệt huyết với công tác giáo dục nghề nghiệp.

Đánh giá về giảng viên trẻ của trường, TS Ngô Đức Lưu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cà Mau cho biết, cô Dư Phương Trang Đài là cán bộ năng động, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn nổi bật ở cả hai mảng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong công việc, cô luôn chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Bản thân tôi cùng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường vô cùng vui mừng và tự hào trước những thành tích xuất sắc của cô Trang Đài, đặc biệt là danh hiệu ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân cô mà còn là thành tích chung, khẳng định chất lượng đội ngũ của Trường Cao đẳng Cà Mau. Qua đây, tôi cũng mong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt - học tốt để có thêm nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, làm rạng rỡ truyền thống nhà trường”, TS Ngô Đức Lưu chia sẻ.