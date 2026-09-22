Giảng viên trẻ say mê nghiên cứu khoa học

Thiếu tá, Thạc sĩ Phạm Bá Hiếu (giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân) không chỉ tâm huyết với nghề mà còn có nhiều sáng tạo trong giảng dạy. Thời gian qua, giảng viên trẻ Phạm Bá Hiếu dành thời gian, công sức nghiên cứu khoa học và đạt nhiều giải thưởng cao.

Sinh năm 1993, tại tỉnh Đắk Lắk, thiếu tá Phạm Bá Hiếu từng là sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, một lần được xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, hình ảnh người lính với tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đã tạo cho anh Hiếu động lực để lựa chọn lại. Năm 2012, anh Phạm Bá Hiếu dự thi và trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị, chuyên ngành Giảng viên Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, anh Hiếu nhận công tác tại Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân. Qua đó, giúp anh vận dụng những điều đã học vào thực tế công tác. Năm 2019, anh Phạm Bá Hiếu được điều động về làm giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân.

Thiếu tá, Thạc sĩ Phạm Bá Hiếu nghiên cứu tài liệu tại thư viện.

Suốt quá trình giảng dạy, Thiếu tá Phạm Bá Hiếu luôn tìm tòi những cách thức truyền đạt mới để bài giảng trở nên sinh động, trực quan, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc điểm của học viên trong điều kiện mới; tăng cường liên hệ thực tiễn giúp học viên tiếp nhận kiến thức. Bên cạnh đó, giảng viên Phạm Bá Hiếu tích cực nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng bài giảng, bổ trợ tích cực trong giảng dạy; khích lệ học viên suy nghĩ bằng việc đặt ra những tình huống. Qua đó, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, lý thuyết với thực hành, định hướng nghiên cứu, liên hệ vận dụng sát với chức trách, nhiệm vụ của người học. Học viên Nguyễn Thế Hiệp - Lớp CSB18, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: "Thầy Hiếu luôn có sự đổi mới trong phương pháp dạy, ứng dụng chuyển đổi số làm cho bài giảng sinh động hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho mỗi học viên tích cực học tập, nghiên cứu”.

Thượng tá, Tiến sĩ NGUYỄN HỮU CẦN - Phó Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Thiếu tá Phạm Bá Hiếu là giảng viên có chuyên môn tốt; luôn chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy; tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần đào tạo đội ngũ sĩ quan hải quân vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, Thiếu tá Phạm Bá Hiếu đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, được đánh giá cao. Những kinh nghiệm tích lũy được từ hoạt động nghiên cứu trở thành nguồn tư liệu quý để phục vụ công tác giảng dạy và hướng dẫn học viên. Bên cạnh đó, Thiếu tá Phạm Bá Hiếu còn tích cực viết bài báo khoa học, đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

Thiếu tá, Thạc sĩ Phạm Bá Hiếu (bên trái) trong giờ giảng dạy.

Trong quá trình công tác, Thiếu tá Phạm Bá Hiếu là tác giả của 8 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội; nghiên cứu 5 đề tài, tham gia 2 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu; giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2025 - 2026, được thăng quân hàm thiếu tá trước niên hạn. Thiếu tá Phạm Bá Hiếu là chủ nhiệm đề tài khoa học “Vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển hiện nay”, đã đạt giải C Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ 15 cấp Quân Chủng Hải quân, đạt giải nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.