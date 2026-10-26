Giảng viên trẻ say mê chuyển đổi số

Qua trò chuyện, Đại úy Đỗ Trung Linh kể lại kỷ niệm về giờ giảng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng cho học viên”. Thay vì bắt đầu bằng những khái niệm quen thuộc, anh sử dụng công nghệ thực tế ảo VR360 đưa học viên tham quan Nhà tù Côn Đảo, trực tiếp quan sát những dãy phòng giam, khu biệt lập và các dấu tích lịch sử. Từ những hình ảnh trực quan, anh đặt câu hỏi để học viên suy ngẫm về ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, đồng thời liên hệ với trách nhiệm, phẩm chất của người quân nhân hôm nay. “Không khí lớp học khi ấy thay đổi rõ rệt. Những học viên vốn ít phát biểu cũng hào hứng đặt câu hỏi và chia sẻ cảm nhận của mình. Từ đó, tôi càng thêm quyết tâm đưa công nghệ vào bài giảng”, Đại úy Đỗ Trung Linh nhớ lại.

Đại úy Đỗ Trung Linh, giảng viên Khoa Sư phạm Quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy.

Từ đó, anh dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu cách đưa công nghệ vào bài giảng, trước hết để trực quan hóa nội dung, sau đó từng bước đổi mới cách tổ chức giờ học, tăng tính tương tác và phát huy vai trò chủ thể của học viên. Ngoài việc tìm hiểu tài liệu trên internet, tham gia các khóa học trực tuyến, anh cùng các đồng chí trong Tổ chuyển đổi số còn trao đổi về những cách làm mới trong thiết kế bài giảng, số hóa tài liệu và ứng dụng AI trong giảng dạy. Mỗi công cụ mới đều được anh thử nghiệm, thấy phù hợp mới đưa vào bài giảng; những nội dung chưa đạt yêu cầu được tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện.

Đến nay, Đại úy Đỗ Trung Linh đã thành thạo chức năng của nhiều công cụ, phần mềm Canva phục vụ giảng dạy. Từ thiết kế bài giảng trên PowerPoint, xây dựng infographic, tổ chức tương tác và kiểm tra bằng Kahoot, Microsoft Forms đến dựng video clip, khai thác mô hình 3D và sử dụng trợ lý ảo AI hỗ trợ tìm kiếm, hệ thống hóa tài liệu... Anh đã cùng Tổ chuyển đổi số của Khoa Sư phạm quân sự xây dựng Kho học liệu số môn Giáo dục học quân sự, gồm các bài giảng điện tử, video tình huống, infographic, sơ đồ kiến thức, tài liệu học tập qua mã QR, ngân hàng câu hỏi, trò chơi học tập tương tác, website hỗ trợ học viên tự học, tự kiểm tra và trợ lý ảo AI phục vụ tra cứu, hệ thống hóa, ôn tập kiến thức.

Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Thuận, Chủ nhiệm Khoa Sư phạm quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị nhận xét: “Đại úy Đỗ Trung Linh là cán bộ trẻ có tinh thần cầu thị, say mê nghiên cứu và có ý thức cao trong đổi mới phương pháp dạy học. Điều đáng ghi nhận là đồng chí tích cực tìm hiểu, ứng dụng công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn của từng bài giảng; mạnh dạn thử nghiệm, tiếp thu ý kiến và hoàn thiện nội dung, phương pháp giảng dạy. Những cách làm đó tạo hiệu ứng tích cực trong đội ngũ giảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của nhà trường”.