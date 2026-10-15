Giảng viên trẻ mong gỡ rào cản khởi nghiệp trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tìm được việc làm phù hợp với năng lực và có cơ hội cống hiến là mong muốn của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới, khiến không ít thanh niên băn khoăn về định hướng nghề nghiệp và tương lai việc làm.

TS Nguyễn Thị Trang - Giảng viên chính, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính và Quản trị công, thành viên Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu cho rằng, bên cạnh cơ hội đổi mới sáng tạo, AI cũng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thu hẹp một số cơ hội việc làm. Người trẻ vì thế cần được trang bị năng lực thích ứng, đồng thời có thêm điều kiện để phát triển nghề nghiệp và hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

TS Nguyễn Thị Trang - Giảng viên chính, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính và Quản trị công, thành viên Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

Theo TS Nguyễn Thị Trang, cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với thanh niên ngày 15/10, diễn ra sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, là dịp để người trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thanh niên.

Để sức trẻ trở thành động lực phát triển, TS Nguyễn Thị Trang mong Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó chú trọng nguồn lực tài chính và ưu đãi dành cho các dự án của thanh niên. Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo, trang bị kiến thức và đầu tư cơ sở hạ tầng để người trẻ có điều kiện phát triển ý tưởng, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Một trong những vấn đề TS Trang nhấn mạnh là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đặc biệt trong thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ thử nghiệm các mô hình kinh doanh công nghệ mới. Theo chị, những cơ chế phù hợp sẽ tạo thêm điều kiện để thanh niên thử sức với ý tưởng sáng tạo, từng bước phát triển các mô hình có khả năng ứng dụng thực tế.

TS Nguyễn Thị Trang kỳ vọng, sự định hướng và tiếp sức kịp thời từ Chính phủ sẽ giúp người trẻ chủ động làm chủ công nghệ, mạnh dạn đổi mới, tự tin lập nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đây cũng là cơ sở thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.