Giảng viên, sinh viên y khoa xung kích vì sức khỏe cộng đồng

Từ ngày 21-10 đến 4-11, Đoàn công tác gồm 7 giảng viên và 30 sinh viên y khoa đã triển khai đợt 1 chương trình thực hành, thực tập tại tuyến y tế cơ sở.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) hướng dẫn người dân xã Tân Kỳ cách đo huyết áp.

3 xã nói trên có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân, tỷ lệ nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe và tỷ lệ người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID còn thấp so với mặt bằng chung của các xã, phường trong tỉnh.

Do đó, ngay từ ngày đầu tiên khi triển khai (21-10), nhóm giảng viên và sinh viên đã thống nhất các nội dung theo lộ trình, đặc biệt chú trọng vào việc hỗ trợ nhân lực giúp trạm y tế xã đẩy mạnh việc khám sức khỏe toàn dân, đẩy nhanh nhập dữ liệu nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

Hoạt động này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và trạm y tế 3 xã quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ, bố trí các điều kiện cần thiết, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho giảng viên, sinh viên ổn định về nơi ăn, ở và làm việc tại địa phương.

Từ đó, nhóm giảng viên, sinh viên đã đề ra kế hoạch, giải pháp ưu tiên tập trung nguồn lực đến từng cụm thôn bản, từng hộ gia đình tư vấn, tuyên truyền, giáo dục, vận động và tổ chức khám sức khỏe cho từng người dân.

Sau 15 ngày triển khai, hoạt động này đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, tại xã Thanh Thịnh, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đạt 100% dân số có mặt tại địa phương. Việc nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe đến ngày 21-10 đạt 52,8%, sau khi hỗ trợ đạt 96,8%.

Tại xã Tân Kỳ, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe đạt 73,51%, sau hỗ trợ đợt 1 đã đạt 100%. Việc nhập dữ liệu trên phần mềm Cổng dữ liệu sức khỏe đạt tỷ lệ 16,99%, đến nay tăng lên 53,16%; tỷ lệ người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID từ 44,07% tăng lên 77,92%.

Đặc biệt, với xã Chợ Mới, do có những khó khăn nhất định về nhân lực y tế và di biến động dân cư trên địa bàn nên tỷ lệ người dân được khám sức khỏe khá thấp so với các xã trong tỉnh. Tuy nhiên, sau 15 ngày được hỗ trợ, tỷ lệ người được khám sức khỏe từ 64,47% đã tăng lên 98,81%.

Sinh viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngoài công việc hỗ trợ 3 xã, các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã hoàn thành các chỉ tiêu dạy, học theo quy định của bộ môn Y học cộng đồng như: Phân tích về mô hình tổ chức, bộ máy trạm y tế xã, việc bố trí nhân lực qua định biên và xác định vị trí việc làm, phân tích việc đầu tư, sử dụng trang thiết bị trạm y tế theo các quy định của Bộ Y tế.

Các sinh vên cũng triển khai hoạt động phỏng vấn, thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp; chẩn đoán cộng đồng, đánh giá mô hình bệnh tật, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên, xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người dân địa phương, tham gia các hoạt động quản lý các bệnh không lây nhiễm, truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe…

Những việc làm thiết thực, tinh thần xung kích vì cộng đồng của thầy và trò Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân từ cơ sở.

Đây cũng là công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (04/11/1831 – 04/11/2026), hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Nhà trường và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.