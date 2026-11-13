Giảng viên Gen Z Lương Thị Thanh Thảo: Từ giảng đường đến dấu ấn trên sân khấu sắc đẹp

Là giảng viên thuộc thế hệ Gen Z, cô muốn góp thêm một góc nhìn về thế hệ mình: trưởng thành trong điều kiện có nhiều cơ hội học tập và tiếp cận thông tin, người trẻ vẫn cần chủ động đối diện với thử thách, rèn luyện năng lực và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Lương Thị Thanh Thảo hiện công tác tại Trường Đại học Tân Tạo, có bằng thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Từ môi trường giảng dạy đến sân khấu sắc đẹp, cô lựa chọn thử sức ở một lĩnh vực mới với mong muốn khám phá khả năng của bản thân.

Khi đăng ký tham gia Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Thanh Thảo đặt mục tiêu chinh phục ngôi vị cao nhất. Đằng sau khát vọng ấy là mong muốn được khẳng định bản thân bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của một người trẻ.

Là giảng viên thuộc thế hệ Gen Z, cô muốn góp thêm một góc nhìn về thế hệ mình: trưởng thành trong điều kiện có nhiều cơ hội học tập và tiếp cận thông tin, người trẻ vẫn cần chủ động đối diện thử thách, rèn luyện năng lực và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Sáu tháng đồng hành cùng cuộc thi trở thành khoảng thời gian để Thanh Thảo trải nghiệm điều đó.

Sáu tháng đồng hành cùng cuộc thi trở thành khoảng thời gian để Thanh Thảo trải nghiệm điều đó. Hai danh hiệu Á hậu 1 bảng A và Hoa hậu Ảnh là niềm vinh dự, đồng thời giúp cô thêm vững tin vào con đường đã chọn.

“Có thể với nhiều người, giải thưởng chỉ là một món quà, nhưng với tôi, giải thưởng còn là động lực để tôi luôn bước tiếp trên hành trình mình đã lựa chọn”, Thanh Thảo chia sẻ.

Điều cô muốn mang về giảng đường sau cuộc thi là một câu chuyện có trải nghiệm của chính mình. Từng đặt mục tiêu, chấp nhận bước vào môi trường mới và nỗ lực theo đuổi đến cùng, nữ giảng viên có thêm chất liệu để trò chuyện với sinh viên về sự chủ động và tinh thần vượt qua giới hạn.

Trong cách nhìn của cô, sức hấp dẫn của một cuộc thi sắc đẹp còn nằm ở cơ hội để phụ nữ kể câu chuyện của mình và được nhìn nhận từ nhiều phương diện.

“Cô đã làm được điều đấy!” – lời nhắn cô mong có thể tự tin nói với sinh viên, chứa đựng niềm vui của một người vừa vượt qua thử thách. Từ câu chuyện cá nhân, Thanh Thảo muốn khuyến khích người trẻ bắt đầu từ điều mình mong muốn, chuẩn bị nghiêm túc và bền bỉ hành động để tiến gần hơn đến mục tiêu.

Trong cách nhìn của cô, sức hấp dẫn của một cuộc thi sắc đẹp còn nằm ở cơ hội để phụ nữ kể câu chuyện của mình và được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Ngoài ngoại hình, mỗi người còn mang theo nền tảng học vấn, kinh nghiệm sống, cá tính và khát vọng cống hiến.

Bởi vậy, danh hiệu cũng đặt ra một câu hỏi dài hạn: sau khoảnh khắc được vinh danh, người đạt giải sẽ làm gì để xứng đáng với sự ghi nhận đó?

Với Thanh Thảo, câu trả lời trước hết nằm ở việc tiếp tục học tập. Cô dự định theo đuổi bậc tiến sĩ, trau dồi chuyên môn và hoàn thiện bản thân. Công việc giảng dạy vẫn là nơi cô có thể từng ngày chuyển hóa kiến thức, trải nghiệm thành những đóng góp cụ thể.

Giữa mong muốn được biết đến và mong muốn tạo ra giá trị, nữ giảng viên xác định rõ thứ tự ưu tiên: “Tôi muốn có cả hai – nhưng giá trị phải đi trước sự nổi tiếng”.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều Thanh Thảo muốn gửi gắm là đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Sự tự tin có thể được bồi đắp qua quá trình học hỏi, trải nghiệm và tự sửa đổi.

Quan điểm ấy cũng định hướng cách cô nhìn nhận sức ảnh hưởng sau cuộc thi. Thanh Thảo mong hình ảnh của mình có thể khuyến khích người trẻ đầu tư cho tri thức, sống có mục tiêu và mạnh dạn thử sức. Việc theo đuổi vẻ đẹp, theo cô, có thể song hành với học tập và phát triển nghề nghiệp; mỗi lựa chọn đều cần được nâng đỡ bằng sự nghiêm túc.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều Thanh Thảo muốn gửi gắm là đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu. Sự tự tin có thể được bồi đắp qua quá trình học hỏi, trải nghiệm và tự sửa đổi.

“Đừng đợi đến khi mình hoàn hảo mới dám tỏa sáng. Hãy bước lên sân khấu của cuộc đời ngay khi bạn còn đang trên hành trình hoàn thiện chính mình”, cô nhắn nhủ.

Sau cuộc thi, Thanh Thảo trở lại với giảng đường, với kế hoạch học tập và những mục tiêu còn ở phía trước. Hai danh hiệu là dấu mốc đáng tự hào của tuổi trẻ; hành trình tiếp theo sẽ là cách cô tiếp tục nuôi dưỡng giá trị của sự ghi nhận ấy bằng công việc và nỗ lực mỗi ngày.