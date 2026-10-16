Giảng viên đi học có được tính phụ cấp thâm niên?

Liên quan đến việc hưởng phụ cấp thâm niên trong thời gian đi học của nhà giáo, ông Phạm Duy Đức (Cần Thơ) - giảng viên một trường đại học công lập phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho biết, ông được nhà trường cử đi học thạc sĩ và tiến sĩ, trong thời gian này vẫn tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP (thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian đi học vượt quá thời hạn quy định), ông Đức cho rằng nếu đi học đúng thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định thì vẫn được tính thâm niên. Ông thắc mắc cách hiểu này có đúng hay không?

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Trả lời vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết, chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên chỉ áp dụng đối với thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trường hợp giảng viên được cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác hoặc khảo sát ở trong nước và nước ngoài mà không tham gia giảng dạy, giáo dục thì không thuộc đối tượng được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Các khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP, các khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bao gồm: • Thời gian tập sự. • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên. • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. • Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định. • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. • Thời gian không làm việc khác ngoài các trường hợp nêu trên.