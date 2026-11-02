Giảng viên Đại học Huế hiến tặng tiêu bản động vật cho bảo tàng

Bảo tàng thành phố Huế đã tiếp nhận mẫu vật động vật do TS. Hồ Nhật Linh, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) tự nguyện hiến tặng

Hoạt động hiến tặng có sự kết nối, hỗ trợ của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, giảng viên Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hiến tặng là TS. Hồ Nhật Linh, giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp của trường. Mẫu vật được tiếp nhận là một tiêu bản thuộc họ Hươu nai (Cervidae), bước đầu được nhận định là mang thường dựa trên đặc điểm hình thái. Việc xác minh và định danh chính thức cần tiếp tục được thực hiện theo quy trình chuyên môn.

Mẫu vật được tiếp nhận là một tiêu bản thuộc họ Hươu nai (Cervidae)

Việc bổ sung tiêu bản tạo thêm nguồn tư liệu trực quan để bảo tàng phục vụ nghiên cứu, trưng bày và tổ chức các hoạt động giáo dục. Thông qua mẫu vật, khách tham quan, nhất là học sinh, sinh viên, có thể tìm hiểu đặc điểm của động vật và ý nghĩa của việc bảo vệ đa dạng sinh học.

Giá trị của tiêu bản cần được phát huy trên cơ sở thông tin khoa học chính xác. Vì vậy, quá trình tiếp nhận, bảo quản và xây dựng hồ sơ mẫu vật có vai trò quan trọng, giúp việc giới thiệu đến công chúng có căn cứ, tránh nhầm lẫn về loài.

Bảo tồn thiên nhiên không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn mà cần sự tham gia của toàn xã hội.

Hoạt động hiến tặng cũng góp phần kết nối giảng viên, nhà khoa học với bảo tàng địa phương. Từ sự đóng góp của cá nhân, nguồn tư liệu phục vụ cộng đồng được bổ sung, mở thêm cơ hội phối hợp giữa cơ sở đào tạo và đơn vị lưu giữ, trưng bày.

Một tiêu bản được bảo quản tốt, định danh chính xác và giới thiệu phù hợp có thể trở thành học liệu hữu ích. Qua đó, những kiến thức về thế giới tự nhiên đến gần hơn với công chúng, khơi dậy sự quan tâm và ý thức bảo vệ các loài sinh vật.

Quang cảnh tại buổi lễ tiếp nhận mẫu vật