Giải thưởng năm nay có 10 cá nhân được lựa chọn từ các hồ sơ đề cử trên toàn quốc, trong đó có 7 tiến sĩ và 3 thạc sĩ; có tuổi đời từ 31 đến 35. Trong số 10 nhà khoa học được vinh danh, thành phố Đà Nẵng có TS. Tăng Chánh Tín, giảng viên Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

TS. Tăng Chánh Tín được ghi nhận với những đóng góp trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, xã hội.

Giải thưởng Khuê Văn Các là giải thưởng của Trung ương Đoàn dành cho các nhà khoa học trẻ có thành tích, đóng góp nổi bật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; qua đó ghi nhận năng lực nghiên cứu, tinh thần sáng tạo và khuyến khích trí thức trẻ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đất nước.