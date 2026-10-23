Giảng viên đại học cung cấp văn bằng, chứng chỉ giả cho sinh viên

Ngày 23/10, Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi toàn quốc, khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu cùng nhiều thiết bị chuyên dụng.

Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2024, Hoàng Văn Đạt và Trần Anh Hào (cùng trú tại TP.HCM) được xác định là hai đối tượng cầm đầu, góp vốn mua sắm máy móc, con dấu giả để sản xuất văn bằng, chứng chỉ rồi rao bán trên các website và Facebook cá nhân với giá từ 1–2 triệu đồng mỗi sản phẩm.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả.

Các đối tượng phân công người thực hiện việc in ấn, đóng dấu và tổ chức vận chuyển hàng đến nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, đường dây còn liên quan đến hai giảng viên đại học là Đỗ Hạnh Dung (Hà Nội) và Trần Thị Thoa (Quảng Ninh), với hành vi cung cấp văn bằng, chứng chỉ giả cho sinh viên.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã bán ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra vụ án.

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong đó, 8 bị can bị bắt tạm giam, hai bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả; các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường xác minh tính xác thực của hồ sơ, bằng cấp trong quá trình tuyển dụng, nhằm ngăn chặn những hệ lụy đối với xã hội.