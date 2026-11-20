Trưởng thành từ môi trường nghệ thuật quốc tế

Đến với nghệ thuật bằng tình yêu ca hát, Đỗ Tố Hoa có cơ hội được Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cử đi học tập tại Trung Quốc, lần lượt tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Đây là những năm tháng có ý nghĩa quan trọng giúp chị tiếp cận phương pháp đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên, nghệ sĩ giàu chuyên môn.

Trong quá trình học tập, nữ ca sĩ giành giải nhì cuộc thi “Đại lộ ngôi sao” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn đem đến cho chị những trải nghiệm quý báu khi thử sức trong môi trường nghệ thuật quốc tế.

Giảng viên, ca sĩ Đỗ Tố Hoa phát biểu tại chương trình gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: TUẤN HUY

Điều Đỗ Tố Hoa thu nhận được sau những năm tháng học tập ở nước ngoài không chỉ là kỹ thuật thanh nhạc mà còn là tư duy nghệ thuật, khả năng ngoại ngữ và sự am hiểu văn hóa. Chị nhận ra rằng, hội nhập quốc tế không đồng nghĩa với hòa tan bản sắc. Muốn tự tin bước ra sân khấu thế giới, người nghệ sĩ phải có nền tảng chuyên môn vững vàng, đồng thời hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa dân tộc.

Những kiến thức, kinh nghiệm ấy trở thành hành trang quan trọng để chị tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu quốc tế sau này. Đặc biệt, môi trường học tập ở Trung Quốc còn giúp nữ ca sĩ có thêm khả năng thích ứng, giao tiếp và xử lý những yêu cầu nghệ thuật trong các chương trình có yếu tố đối ngoại.

Món quà mang về Tổ quốc

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Đỗ Tố Hoa là khi tham gia Đội tuyển “Đội quân văn hóa” của Quân đội nhân dân Việt Nam dự Army Games 2022. Để chuẩn bị cho cuộc thi, chị có 6 tháng học tập, rèn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 và một năm tập trung chuẩn bị cùng đội tuyển. Những ngày luyện tập kéo dài, những đêm trăn trở vì một câu hát chưa đạt yêu cầu khiến chị có thời điểm sụt 9kg. Áp lực đến từ cường độ công việc và cả mong muốn tự thân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tố Hoa chia sẻ: “Tôi muốn có một món quà mang về Tổ quốc!”. Điều đó trở thành động lực để nữ ca sĩ vượt qua giới hạn bản thân, dành trọn tâm huyết cho cuộc thi.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa thực hiện dự án âm nhạc “Dòng sông tình bạn” cộng hưởng giữa hai không gian nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: MINH TUẤN

Tại Army Games 2022, Đỗ Tố Hoa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nghệ sĩ, quân nhân đến từ nhiều quốc gia. Qua các hoạt động biểu diễn, chị cảm nhận rõ sức mạnh kết nối của âm nhạc, khi nghệ thuật có thể trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn. Kết thúc cuộc thi, Đỗ Tố Hoa giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, góp phần cùng Đội tuyển “Đội quân văn hóa” xếp thứ nhì toàn đoàn.

Sau Army Games 2022, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy tiếp tục được Đỗ Tố Hoa vận dụng trong các hoạt động biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại quốc phòng. Đặc biệt, chị có 4 lần vinh dự tham gia biểu diễn trong các chương trình đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam.

“Thông qua tiếng hát phải chuyển tải được sự trân trọng, chân thành, lòng hiếu khách và những giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam. Bởi trong những sự kiện đối ngoại quan trọng, một tiết mục nghệ thuật không chỉ cần bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn phải phù hợp với tính chất, thông điệp và ý nghĩa của sự kiện” - Đỗ Tố Hoa bày tỏ.

Lan tỏa khát vọng từ giảng đường nghệ thuật

Hiện tại bên cạnh hoạt động biểu diễn, Đỗ Tố Hoa còn tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chị là giáo viên chủ nhiệm lớp H43 hệ trung cấp quân sự, chuyên ngành thanh nhạc. Trực tiếp hướng dẫn học viên chuyên ngành, nữ giảng viên từng bước vận dụng những kiến thức, phương pháp được học tập ở nước ngoài vào công tác đào tạo. Trong mỗi buổi học, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật thanh nhạc, chị chú trọng giúp học viên biết lắng nghe giọng hát của mình, nhận ra những điểm chưa tốt và chủ động điều chỉnh.

Ca sĩ Tố Hoa là một trong những giọng ca phong cách opera thính phòng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ảnh: MINH TUẤN

Giảng viên, ca sĩ Đỗ Tố Hoa tham gia giảng dạy chuyên đề thanh nhạc cho học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: MINH TUẤN

Cùng với truyền thụ kiến thức chuyên môn, Đỗ Tố Hoa chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm biểu diễn, hiểu biết văn hóa và tinh thần kỷ luật. Chị mong muốn học viên có thêm cơ hội được đào tạo chuyên sâu trong môi trường nghệ thuật chất lượng, trải nghiệm thực tế tại các đơn vị và tham gia nhiều hơn vào hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Khi được hỏi về trách nhiệm của người chiến sĩ - nghệ sĩ, Đỗ Tố Hoa bày tỏ: “Mang trên mình trọng trách chiến sĩ - nghệ sĩ, tôi luôn tâm niệm cần gần gũi với đời sống bộ đội để sáng tạo và thể hiện những tác phẩm chân thực, có chiều sâu, phản ánh vẻ đẹp của người chiến sĩ trong thời kỳ mới; đồng thời tìm tòi những hình thức thể hiện phù hợp để đưa giá trị văn hóa quân sự đến gần hơn với thế hệ trẻ”.

Với Đỗ Tố Hoa, đóng góp vào sự phát triển văn hóa quân sự không chỉ thể hiện qua những chương trình nghệ thuật quy mô lớn hay những sân khấu quốc tế mà còn bắt đầu từ những công việc bình dị đó là một giờ lên lớp tận tâm, một tác phẩm được dàn dựng nghiêm túc, một buổi biểu diễn phục vụ bộ đội bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm. Dù ở bục giảng hay trên sân khấu, Đỗ Tố Hoa đang tiếp tục hành trình cống hiến bằng tài năng và trái tim của người chiến sĩ - nghệ sĩ.