Thường trực Đảng ủy xã Giang Thành trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Sáng 27/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Giang Thành tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên cao niên tuổi Đảng đợt 7/11; trong đó, có 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên 40 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Giang Thành Hà Văn Thanh Khương mong các đảng viên tiếp tục là những tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.