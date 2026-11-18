Giang Thành tổ chức đêm văn nghệ mừng lễ hội Ok Om Bok
Đêm văn nghệ tại xã biên giới Giang Thành (An Giang) giới thiệu 10 tiết mục ca múa nhạc Khmer, thu hút đông đảo học sinh và người dân đến xem.
Tối 18/11, tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, UBND xã Giang Thành tổ chức đêm văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer năm 2026.
Chương trình có 10 tiết mục do các ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh An Giang và Đội nghệ thuật Khmer xã Giang Thành biểu diễn. Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Khmer, kết hợp múa truyền thống, nhạc cụ dân tộc và hình thức sân khấu hóa.
Trong đó, nhiều tiết mục như múa “Thiên thần hộ nhân sinh”, đơn ca “Khúc hát Saravan”, múa Sa Dăm và “Niềm vui Ok Om Bok” góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Đêm văn nghệ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật cho người dân địa phương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giang-thanh-to-chuc-dem-van-nghe-mung-le-hoi-ok-om-bok-a502872.html