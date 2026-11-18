Tiết mục múa "Thiên thần hộ nhân sinh" do tốp múa Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh An Giang biểu diễn mở màn đêm văn nghệ.

Tối 18/11, tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, UBND xã Giang Thành tổ chức đêm văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer năm 2026.

Đông đảo học sinh và người dân địa phương đến xem.

Chương trình có 10 tiết mục do các ca sĩ, nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh An Giang và Đội nghệ thuật Khmer xã Giang Thành biểu diễn. Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Khmer, kết hợp múa truyền thống, nhạc cụ dân tộc và hình thức sân khấu hóa.

Trong đó, nhiều tiết mục như múa “Thiên thần hộ nhân sinh”, đơn ca “Khúc hát Saravan”, múa Sa Dăm và “Niềm vui Ok Om Bok” góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tiết mục múa Sa Dăm do tốp múa nam nữ Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh An Giang biểu diễn.

Đêm văn nghệ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, thưởng thức nghệ thuật cho người dân địa phương.

Tiết mục "Niềm vui Ok Om Bok" do Đội nghệ thuật Khmer xã Giang Thành biểu diễn.