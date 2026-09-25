Giang Thành huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch gần 50ha lúa ngập

Cánh đồng lúa hè thu tại xã Giang Thành ngập trong biển nước.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ tại mốt số khu vực, làm ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch vụ lúa hè thu 2026 của nông dân xã Giang Thành.

Qua khảo sát, hiện trên địa bàn xã có gần 50ha lúa tại các khu vực trũng thấp đang chuẩn bị thu hoạch, nhưng do mực nước quá cao nên không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Giang Thành hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa.

Trước tình hình đó, UBND xã Giang Thành đã huy động các lực lượng của địa phương tham gia hỗ trợ thu hoạch lúa, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân.

Chiến sĩ Công an xã Giang Thành hỗ trợ người dân thu hoạch, tập kết lúa.

UBND xã Giang Thành đã có công văn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Trung đoàn 893 tạo điều kiện cử lực lượng, chiến sĩ tại Đại đội Bộ binh 6 tham gia hỗ trợ người dân thu hoạch lúa với thời gian khoảng 5 ngày, từ ngày 25 đến 30/9.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành thu hoạch lúa giúp người dân.