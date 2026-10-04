Giang Thành đoạt giải nhất hội thi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Sáng 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong dự chung kết hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh An Giang năm 2026, tại phường Rạch Giá.
Chung kết hội thi có 18 đội “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” thuộc các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tham gia, gồm: Long Xuyên, Mỹ Thới, Rạch Giá, Tịnh Biên, Hà Tiên, Thới Sơn, xã Phú Lâm, Châu Thành, Giồng Riềng, Ngọc Chúc, Bình Thạnh Đông, Phú Tân, Giang Thành, Cô Tô, Vĩnh Thạnh Trung, Đông Hòa, Vĩnh Phong và đặc khu Phú Quốc.
Kết thúc hội thi, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy xã Giang Thành xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn; xã Giồng Riềng đoạt giải nhì và phường Rạch Giá đoạt giải ba.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giang-thanh-doat-giai-nhat-hoi-thi-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-a498759.html