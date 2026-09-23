Giang Thành định hướng đến năm 2050 có 6 không gian phát triển

Phối cảnh toàn cảnh đô thị Giang Thành.

Sáng 23/9, UBND xã Giang Thành tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của xã đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000.

Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ 13 ấp thuộc xã Giang Thành với tổng diện tích 184,13km², quy mô dân số toàn xã 15.875 người.

Theo quy hoạch đến năm 2050, xã Giang Thành phát triển năng lượng tái tạo; trở thành đầu mối giao thương, giao thông đối ngoại của tỉnh, lấy nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản là hướng phát triển ưu tiên. Xã có Cửa khẩu quốc tế Giang Thành thuận tiện cho việc phát triển kinh tế mậu dịch, đây là điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Giang Thành và tỉnh An Giang.

Xã Giang Thành được quy hoạch tổng thể thành 6 không gian phát triển, gồm: Phát triển thương mại dịch vụ; phát triển khu kinh tế cửa khẩu; phát triển đô thị; phát triển quy hoạch vùng đô thị nông nghiệp; phát triển không gian sản xuất và phát triển du lịch.

Khu trung tâm hành chính xã Giang Thành hiện hữu.

Đến năm 2050, dự báo dân số toàn xã khoảng 26.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 14.300 người, dân số ngoài đô thị khoảng 11.700 người. Đối với quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2050, đất nông nghiệp của xã 15.115,16 ha, đất phi nông nghiệp 3.298,82 ha.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Giang Thành Tạ Hiệp trao hồ sơ, quyết định cho các đơn vị, các ấp có liên quan.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, xã Giang Thành có tuyến Quốc lộ N1; đường tỉnh 963, đường tỉnh 970B, đường tỉnh 972D, đường tuần tra biên giới; toàn bộ hệ thống đường xã trên địa bàn đạt tối thiểu cấp VI-ĐB, mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng…