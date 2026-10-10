Giăng lưới đánh cá, người dân nhìn thấy cảnh tượng nổi da gà

Mới đây, một con rắn hổ mang đã bị mắc vào lưới đánh cá ở khu vực Mahevaganj thuộc Lakhimpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trước đó, một số dân làng đang đánh cá bằng cách thả lưới dưới cống nước. Sau một lúc, lưới rung chuyển. Dân làng kéo lưới lên vơi hy vọng bắt được cá lớn.

Tuy nhiên, một con rắn hổ mang xuất hiện trong lưới khiến dân làng hoảng sợ. Họ không cố gắng bắt hay đến gần con rắn mà bỏ lưới lại và bỏ chạy. Sau đó, người dân thông báo cho tổ chức Snake Friend.

Con rắn hổ mang mắc vào trong lưới. Ảnh: Bhaskar

Khi nhận được thông tin về một con rắn hổ mang bị mắc lưới, Kunjbihari đã đến hiện trường. Anh cẩn thận giải cứu con rắn. Sau đó, con rắn hổ mang được thả an toàn vào khu rừng bên bờ sông Kandwa.

Kunjbihari giải thích rằng không bao giờ được cố gắng bắt hoặc giết rắn hay bất kỳ động vật hoang dã nào khác. Anh cùng khen ngợi người dân khi thay vì làm hại con rắn hổ mang, họ đã báo cho người bắn rắn. Điều này đảm bảo an toàn cho con rắn và ngăn ngừa bất kỳ tai nạn nào khác xảy ra.

Rắn hổ mang chúa là loài rắn cực độc, vết cắn của chúng có thể gây tử vong cho con người. Nọc độc của chúng ảnh hưởng đến trung tâm hô hấp của não, có thể dẫn đến ngừng thở và suy tim.

Không giống như nhiều loài rắn độc khác, nó chủ yếu ăn các loài rắn khác, bao gồm cả các loài rắn độc nhỏ hơn.

Rắn hổ mang được tìm thấy ở một số vùng thuộc tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á, thường sinh sống trong rừng và các khu vực gần suối, sông và các nguồn nước khác.