Khai thác “lậu” hàng trăm nghìn m3 đất, đá

Trong đó, Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn", SN 1974, từng có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty ALMA về 3 tội danh là “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị can cùng bị truy tố về các tội danh trên gồm: Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn HD), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987), Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logictics và Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức Long Pheo), nguyên Giám đốc Công ty ALMA.

"Giang hồ" Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần Đèn") sở hữu nhiều tiền án.

Bị can bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Cưỡng đoạt tài sản” là Lê Ngọc Tùng (SN 1989), Giám đốc mỏ Tượng Sơn của Công ty ALMA.

Ngoài ra, 4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” (đều là kế toán Công ty ALMA) gồm: Lương Đình Quân (SN 1984), Bùi Thị Thúy (SN 1988), Cao Quang Trung (SN 1987), Lê Văn Quân (SN 1979).

Tiếp đến, 3 bị can bị xác định phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” gồm: Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành Tấn), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trần Trọng Hiếu (SN 1979), Giám đốc Công ty Thuận Lợi; Trịnh Ngọc Thành (SN 1981), Giám đốc mỏ đất Công ty Thuận Lợi.

Liên quan, bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987), chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu truyu tố, tháng 10-2023, Công ty ALMA của Tuấn "Thần Đèn" trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng. Năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2.

Tuy nhiên, Tuấn "Thần Đèn" và các đồng phạm tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn vi phạm quy định về kế toán. Kết quả điều tra xác định, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, dẫn đến gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước hơn 1,6 tỷ.

Công ty ALMA cũng khai thác 78.483 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Sợ “uy giang hồ” nên không dám tố cáo

Ở hành vi cưỡng đoạt tài sản, cơ quan tố tụng xác định, Tuấn "Thần Đèn" cùng đàn em đã khai thác 96.544 m3 đất tại mỏ của Công ty DHT. Doanh nghiệp này do ông Đậu Văn Tuấn làm Giám đốc và vợ chồng chị gái ông Tuấn là bà Đậu Thị Hường, ông Hoàng Văn Thịnh cùng tham gia điều hành hoạt động.

Một số bị can trong vụ án là đàn em của Tuấn "Thần Đèn".

Quá trình hoạt động, Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn trước và đến tháng 6-2024, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác mỏ này. Công ty DHT không hề khai thác sang phần đất của mỏ của Công ty ALMA.

Tuy nhiên, tháng 8-2024, Tuấn "Thần Đèn" chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT đòi bồi thường tiền với lý do trước đây doanh nghiệp này đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Trong các lần trao đổi, Nguyễn Anh Tuấn gọi điện nói với ông Thịnh nội dung: “Mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ” rồi tắt máy.

Ngày 22-8-2024, Tuấn HD cùng Long Pheo, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 10 người đi trên 3 xe bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất bị sạt lở giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT; nhận phần bị sạt lở này là do Công ty DHT khai thác của Công ty ALMA.

Quá trình đo đạc, Nguyễn Mạnh Cường còn mời ông Trần Công Văn, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Lê Ngọc Tỉnh, Trưởng Công an xã và bà Trần Thị Viên, công chức địa chính UBND xã Tượng Sơn tham gia chứng kiến.

Các bị can cũng ép ông Thịnh phải ra UBND xã ký biên bản do Tuấn HD lập thể hiện Công ty DHT khai thác sang mỏ của Công ALMA. Khi đó, các đối tượng còn lại bên phía Công ty ALMA đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn nên dù đang có đại diện chính quyền, ông Thịnh vẫn lo sợ, phải làm theo ý đàn em Tuấn "Thần Đèn".

Sau khi ký biên bản, nhóm Nguyễn Mạnh Cường nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp hoặc gọi điện thoại cho ông Thịnh gây sức ép, buộc ông này phải trả 3 tỷ đồng. Bị hại phải nhờ Phó Chủ tịch xã Trần Công Văn thương lượng, giảm tiền xuống 700 triệu.

Tháng 10-2024, ông Thịnh gọi điện thoại báo cho ông Trần Công Văn, rồi cùng với Đậu Văn Tuấn mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại UBND xã Tượng Sơn giao cho Nguyễn Mạnh Cường.

Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường và Tuấn "Thần Đèn" nhận thấy việc nhận tiền là sai nên chuyển sang phương án Công ty ALMA sẽ khai thác đất trong phần mỏ của Công ty DHT.

Viện kiểm sát xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Công ty ALMA đã cho nhân viên tổ chức khai thác 96.544 m3 đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Nguyễn Anh Tuấn là dân “giang hồ” tại Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản và không dám tố cáo đến các cơ quan chức năng.