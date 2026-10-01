Giang hồ mạng và những cạm bẫy ma túy núp bóng thuốc lá điện tử

Lời thú tội của “giang hồ mạng”

Với giao diện “mực vẽ” khắp người cùng những hình ảnh thân thiết chụp với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng và nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, Dương Minh Tuấn (tức Hoàng “Nato”, sinh năm 1983, ngụ tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) lâu nay khá nổi tiếng và cũng có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội...

Bất ngờ, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Hoàng “Nato” trong một chuyên án ma túy lớn. Từ đầu mối Hoàng “Nato”, mở rộng truy xét, Công an thành phố tiếp tục đánh sập 8 đường dây, bắt giữ 126 đối tượng (trong đó có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc), thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa etomidate cùng lượng lớn ma túy tổng hợp.

Dương Minh Tuấn, tức Hoàng “Nato”, khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra

Hoàng “Nato” khai nhận lần đầu tiên sử dụng pod chill chứa etomidate vào ngày 7/9. Hôm đó, anh ta qua nhà bạn gái là Phan Kim Nhi (sinh năm 1989, TikToker Phannhibeauty) chơi. Ở đây, Hoàng “Nato” đã nhờ người giúp việc tên là Mỹ đi mua giúp 5 ống pod chill về để cùng Nhi “sử dụng cho vui”.

Tiếp đó, ngày 12/9, Hoàng “Nato” tiếp tục nhờ Mỹ mua một số pod chill về và cùng Nhi sử dụng... Theo Hoàng “Nato”, anh ta “bén duyên” với pod chill chứa etomidate vì thấy có nhiều người sử dụng, nhất là tại các bữa tiệc.

“Tôi thấy bạn bè đi tiệc tùng “chơi” loại pod chill này nhiều nên tôi thử. Lúc đầu tôi chưa biết đó là pod chill có chứa ma túy, mà chỉ nghĩ đó là loại thuốc lá điện tử bình thường... Bây giờ thì tôi thấy mình đã sai và rất hối hận, nên tôi khai hết, mong được pháp luật khoan hồng và mong được mọi người bỏ qua lỗi lầm... Tôi cũng mong cộng đồng mạng và tất cả mọi người đừng giống như tôi, đừng sử dụng chất cấm etomidate và các loại chất cấm khác. Vì sử dụng nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt và ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh...”, Hoàng “Nato” ân hận.

Lực lượng chức năng đánh sập 8 đường dây ma túy, bắt giữ 126 đối tượng

Trong khi đó, Phan Kim Nhi khai, cô biết đến ma túy pod chill khi đi nhậu và thấy bạn bè dùng nên dùng theo. Nhi cho biết, sau khi mua về, Hoàng “Nato” là người lắp đầu pod vào thân pod và sử dụng trước, sau đó Nhi mới sử dụng. Mỗi lần, Nhi khai chỉ hút khoảng một vài hơi rồi đi ngủ. Trung bình mỗi ống pod chill cả hai sử dụng được trong khoảng hơn 1 ngày. Nhi nói bản thân thường xuyên mất ngủ, nhưng sử dụng pod chill chứa etomidate lại khiến Nhi dễ ngủ...

Theo Cơ quan công an, trong khi Hoàng “Nato” là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp và cũng có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, thì Phan Kim Nhi được biết đến là một TikToker (nickname Phannhibeauty) có 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích trên nền tảng TikTok, với những video có lượng tương tác lớn, nội dung chủ yếu chia sẻ về cuộc sống dư dả, sang chảnh...

Theo Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, ngoài đối tượng Hoàng “Nato” thì Phạm Tài Vinh (sinh năm 2002, ngụ tại tỉnh Quảng Trị) cũng là một đối tượng cộm cán, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Phan Kim Nhi, tức TikToker Phannhibeauty, tại cơ quan điều tra

“Phạm Tài Vinh vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, nhưng do không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định mua bán trái phép chất ma túy nhằm thu lợi bất chính. Vinh đã mua các đầu pod chill chứa ma túy etomidate từ các đối tượng người nước ngoài, sau đó về phân chia nhỏ các đầu pod chill rồi bán lại cho nhiều người sử dụng nhằm thu lợi bất chính số tiền lớn. Tính tới thời điểm cơ quan điều tra phát hiện, Vinh đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc mua bán trái phép ma túy”, Thượng úy Nguyễn Hồng Quân cho biết.

Đáng nói, trong quá trình mua bán chất cấm này, Phạm Tài Vinh đã hoạt động rất tinh vi, mỗi khi giao dịch chuyển tiền mua bán ma túy, Vinh đều chuyển khoản cho người yêu rồi mới nói người yêu đi rút tiền mặt để trả tiền mua ma túy cho các đối tượng nước ngoài. Hành động giao dịch bằng tiền mặt không thông qua chuyển khoản của Vinh nhằm che giấu hoạt động phạm tội của mình...

Theo Thượng úy Nguyễn Hồng Quân, qua công tác điều tra, lấy lời khai trực tiếp với nhóm đối tượng trong đường dây này, các điều tra viên nhận thấy các đối tượng đa phần là người có tiền án, tiền sự và không việc làm ổn định. Chúng mua bán trái phép chất ma túy nhằm mục đích kiếm tiền nhanh, thu lợi nhuận cao...

Đối tượng Kim Ju Young (quốc tịch Hàn Quốc) và bạn gái Nguyễn Hoàng Khả Ái cùng tang vật

Những cảnh báo về etomidate

Trao đổi về chuyên án, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, chuyên án được phát hiện qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin từ quần chúng nhân dân... Qua quá trình giám sát, lực lượng trinh sát phát hiện các đối tượng mua bán trái phép ma túy etomidate thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng nghi vấn tại nhiều địa điểm khác nhau; qua nghiên cứu dòng tiền các đối tượng sử dụng trong việc mua bán trái phép chất ma túy với số tiền rất lớn, nhiều người khác nhau, các trinh sát nhận thấy đường dây này không phải hoạt động có tính chất đơn lẻ mà theo kiểu một đường dây quy mô rất lớn, có tổ chức... Từ đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quyết tâm xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây này.

“Đối với ban chỉ huy phụ trách trinh sát, điều chúng tôi cảm thấy lo lắng nhất là sự an toàn của cán bộ, chiến sĩ, của lực lượng trinh sát khi tham gia đấu tranh chuyên án. Lý do vì các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thường rất manh động và hoạt động tinh vi, xảo quyệt; hơn nữa, chúng sử dụng nhiều biện pháp để đối phó với lực lượng chức năng, cũng như tiêu hủy tang vật...

Tuy nhiên, được sự đồng hành, chỉ đạo quyết liệt, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng trinh sát đã quyết tâm, không quản ngại khó khăn ngày đêm, mưa gió để giám sát cũng như đeo bám các đối tượng, đấu tranh triệt phá thành công đường dây này”, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tang vật thuốc lắc, ma túy tổng hợp trong vụ án

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, quá trình đấu tranh chuyên án không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện, trong 10 ngày đêm liên tục, Cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc); Phạm Phương Anh (sinh năm 1999, ngụ tại tỉnh An Giang); Phạm Tài Vinh, Lê Đăng Khoa (sinh năm 1994), Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000), Phạm Minh Sang (sinh năm 1992) và Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1996, cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán etomidate, ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Qua vụ án trên cùng với không ít vụ án điển hình tương tự gần đây do Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, số tang vật hàng ngàn đầu pod chill chứa ma túy etomidate đã phản ánh mức độ đáng báo động của loại ma túy đang được ngụy trang dưới hình thức thuốc lá điện tử. Nếu không bị phát hiện kịp thời, số pod chill này có thể tiếp tục len lỏi vào các quán bar, karaoke, căn hộ, nhà nghỉ, thậm chí cả những khu vực có đông học sinh, sinh viên và thanh niên sinh sống.

Điều đáng lo ngại là nhiều người sử dụng hoàn toàn không nhận thức được mình đang tiếp xúc với chất ma túy. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, etomidate là một hoạt chất gây mê trong y tế, bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm “ẩn mình” trong pod chill có thể gây nghiện, tổn hại nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng người dùng...

Theo Trung tá Phạm Ngọc Hà, Phó Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, dù ngụy trang như thế nào đi nữa thì về bản chất chúng đều là ma túy, cũng đều gây tác hại đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng con người; không có ma túy nào gọi là ma túy an toàn hay ma túy có giới hạn, thuốc lá điện tử thế hệ mới hoặc thuốc lá điện tử sử dụng etomidate đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh của con người, nó khiến người sử dụng mất tự chủ về nhận thức, dễ gây ra những hành động mất kiểm soát...