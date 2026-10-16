Giang hồ mạng 'Sơn Thụy Khuê' bị bắt

Ngày 16/10, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) thông tin về việc triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, biệt danh “Sơn Thụy Khuê”).

Nguyễn Quốc Hưng được biết đến là giang hồ mạng có tài khoản TikTok là “Sơn Thụy Khuê” thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Chiều 30/9, khi tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

TikToker “Sơn Thụy Khuê” tại cơ quan công an.

Không dừng lại ở một vụ việc nhỏ lẻ, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội đấu tranh xuyên đêm.

Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 25g ma túy đá.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định 22 người liên quan hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng hơn 25g ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng đã có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Vụ án đang được củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.