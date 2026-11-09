'Giang hồ mạng' - quyền lực ảo, tội phạm thật

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tự "Hiệp đen") cùng 13 đối tượng liên quan tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của lực lượng Công an: Không gian mạng không phải là "vùng cấm" hay "lãnh địa riêng" để các đối tượng tùy tiện dàn dựng clip bạo lực, phô trương thanh thế, qua đó che giấu những hành vi phạm tội nguy hiểm.

Lật tẩy bộ mặt của "giang hồ mạng" Hiệp đen

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok xuất hiện không ít video ngắn mang màu sắc giang hồ, bạo lực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng và nhận thức của người xem. Trong số đó, Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1971, chủ khách sạn Hồng Hạnh, tại xã Hiệp Phước, TPHCM) nổi lên như một nhân vật mạng xã hội với những biệt danh tự xưng như "Hiệp đen", "A2".

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2017, Nguyễn Tuấn Hiệp bắt đầu sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Nguyễn Tuấn Hiệp" để thường xuyên đăng tải các video ghi lại cảnh giao lưu, nhậu nhẹt, ăn uống nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhận thấy những hình ảnh sinh hoạt thông thường khó tạo dựng được vị thế của một nhân vật có "số má” trong giới giang hồ, Hiệp đã chủ động khởi xướng, lôi kéo và bàn bạc với các đối tượng thân quen, đàn em để phân vai, dàn dựng những video ngắn mang chủ đề "anh em giang hồ".

Hiệp đen bị bắt và hung khí được thu giữ trong vụ án

Nội dung các video chủ yếu xoay quanh những cảnh rượt đuổi, chửi bới, đánh nhau, sử dụng gậy gộc, súng đạn để giải quyết mâu thuẫn. Thông qua những màn diễn xuất được dàn dựng có chủ đích, Hiệp muốn xây dựng hình ảnh một "đại ca" có uy quyền, thế lực, được đàn em kính nể và tôn xưng là "A2".

Điển hình là đoạn video clip dài 39 giây đã được cơ quan điều tra làm rõ. Trong video, các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị nhóm người truy đuổi, đánh đập trên đường, sau đó tình cờ gặp nhóm của Hiệp. Xuất hiện trong cảnh quay, Hiệp tỏ thái độ ngông cuồng, cầm một khẩu súng mô hình ra hiệu cho đàn em xông vào đánh đập, truy sát nhóm người còn lại.

Ngày 15/6/2020, bị can Trịnh Quốc Long (tự "Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok "Longdebd1978" đăng tải video này lên mạng xã hội, thu hút hơn 13.300 lượt xem. Những video có nội dung tương tự được đăng tải nhiều lần nhằm câu view, câu like, gia tăng tương tác, qua đó khuếch đại thanh thế, tạo dựng thứ "quyền lực ảo" cho Hiệp và các đối tượng trong giới giang hồ mạng.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra, làm rõ bản chất phía sau những video clip mang màu sắc "giang hồ" tưởng chừng chỉ nhằm mục đích giải trí của nhóm "Hiệp đen".

Quá trình điều tra mở rộng đã từng bước bóc trần bộ mặt thật của Nguyễn Tuấn Hiệp phía sau hình ảnh "đại ca giang hồ nghĩa khí” trên mạng xã hội. Cơ quan Công an xác định, Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cụ thể, Hiệp trực tiếp bỏ vốn cùng Lâm và Nghĩa cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm trở lên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ một khẩu súng hơi báng gỗ được cất giấu trên trần phòng ngủ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định khẩu súng này là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp về 3 tội danh: "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông"; "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa về các tội "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ngoài ra, 11 đối tượng liên quan gồm: Trịnh Quốc Long, Lâm Duy Bảo Sơn (tự "Sơn mặt quỷ”), Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông".

Không có "vùng cấm" trên không gian mạng

Vụ án "Hiệp đen" không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều năm qua, hiện tượng "giang hồ mạng" đã trở thành vấn đề gây nhiều tranh luận, bức xúc trong đời sống xã hội. Những cái tên như Khá Bảnh, Khánh Sky, Huấn Hoa Hồng cùng nhiều nhân vật khác từng thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok. Điểm chung của không ít nhân vật này là tận dụng những phát ngôn gây sốc, hình ảnh xăm trổ, lối sống phô trương, những màn thách thức hoặc video mang màu sắc bạo lực để thu hút sự chú ý, gia tăng lượng người theo dõi và tương tác.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam

Không ít đối tượng tự khoác lên mình những danh xưng như "đại ca", "anh chị xã hội", xây dựng hình ảnh có tiền bạc, đàn em, quan hệ rộng và khả năng giải quyết mọi mâu thuẫn bằng sức mạnh. Những câu chuyện về nghĩa khí, tình anh em, bảo vệ kẻ yếu đôi khi được chúng sử dụng như một lớp vỏ bọc nhằm tô vẽ cho lối sống lệch chuẩn, hành vi coi thường pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng trên mạng xã hội, không ít nhân vật từng được tung hô đã phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật vì những hành vi vi phạm cụ thể.

Mới đây, ngày 27/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 20 bị can liên quan đến nhóm "giang hồ mạng" mang tên "Cọp Đen" để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Các đối tượng bị điều tra có liên quan đến việc tổ chức sản xuất nhiều phim ngắn mang chủ đề giang hồ như: "Ơn Nghĩa Giang Hồ", "Thành phố Sói", "Ơn đền oán trả”, "Khu tao sống", "Hồng lửa"... Nội dung các phim xoay quanh những tình tiết tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm, với sự xuất hiện của nhiều loại đạo cụ như đao, kiếm, súng... nhằm tạo kịch tính và thu hút người xem. Đáng chú ý, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Con số này cho thấy sức lan tỏa đáng kể của những nội dung mang màu sắc giang hồ trên không gian mạng, đồng thời đặt ra cảnh báo về nguy cơ các hình tượng lệch chuẩn tiếp tục được khuếch đại thông qua lượt xem và tương tác lớn.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội đã mở ra khả năng kết nối, chia sẻ thông tin rộng khắp, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý nội dung và định hướng nhận thức cộng đồng. Hằng ngày, hàng triệu người trẻ tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ trên không gian mạng. Đây chính là khoảng trống khiến những nội dung độc hại, hình tượng lệch chuẩn có cơ hội tiếp cận, tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của nhiều người.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến "giang hồ mạng" thời gian qua cho thấy quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường sống lành mạnh trên cả không gian thực và không gian số. Tuy nhiên, để những hiện tượng lệch chuẩn không còn đất tồn tại, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, cần có sự chung tay, trách nhiệm của mỗi người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Đừng biến sự tò mò thành lượt xem, đừng biến sự ngưỡng mộ thiếu suy xét thành sự cổ vũ cho bạo lực, càng không nên lấy những "giá trị ảo" làm thước đo cho cuộc sống thực. Những ai lựa chọn cách xây dựng thanh thế bằng sự ngông cuồng, bất chấp pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chính hành vi của mình.

Việc triệt phá ổ nhóm "giang hồ mạng" do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự "Hiệp đen") cầm đầu một lần nữa khẳng định quyết tâm của Công an TPHCM trong đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Mạng xã hội có thể tạo ra sự nổi tiếng nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể tạo ra đặc quyền đứng ngoài vòng pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để dàn dựng, phát tán nội dung cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế "giang hồ", đe dọa, uy hiếp người khác hoặc che giấu, phục vụ hoạt động phạm tội đều phải được kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Không để các đối tượng lợi dụng vỏ bọc clip dàn dựng, nội dung mang danh "giải trí” để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.