Giang hồ mạng Ngọc 'Rambo' và đồng bọn bị khởi tố

Ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc tức "Ngọc Rambo" (SN 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) cùng 5 đối tượng khác để điều tra, xử lý về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Giang hồ mạng Ngọc Rambo tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc và các đối tượng Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Công Hải, Lài Thành Viên, Phạm Thanh Đức đã có hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc (tức "Ngọc Rambo") là đối tượng giang hồ mạng, đã có 1 tiền án về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và 2 tiền sự về các hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc".

Năm 2020, Ngọc và đối tượng khác bắt giữ một thanh niên 16 tuổi ở Hàm Yên, Tuyên Quang do mâu thuẫn từ trước. Hành vi về quá trình khống chế nạn nhân được hai nghi phạm quay video, đăng trên Youtube.

Sau đó, Ngọc và đối tượng này bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Ninh) tạm giữ để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.