Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' bị khởi tố

Bị can Lê Thanh Ngọc.

Ngày 15/10, theo Công an TP Bắc Ninh, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng xác định trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc và các bị can Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (SN 1977, trú tại phường Bình Tân, TP HCM); Nguyễn Công Hải (SN 1994, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM); Lài Thành Viên (SN 1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986) đều trú tại phường Bình Hưng Hòa, TP HCM đã có hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra đã thu giữ: 8 Điện thoại di động, 2 Laptop và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Các bị can tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) là giang hồ mạng, đã có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 2 tiền sự về các hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội, đánh bạc”. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo toàn thể nhân dân không lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán các thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội; không lan truyền các nội dung độc hại, kích động bạo lực, xúc phạm danh dự của người khác.

Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.