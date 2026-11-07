Giang hồ mạng 'Hiệp đen' dùng chiêu tạo thanh thế, cho vay nặng lãi thế nào?

Tối 6/11, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (“Hiệp đen”, sinh năm 1971) về các tội Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Tuấn Hiệp tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Tuấn Hiệp”, thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với mong muốn nổi tiếng, được tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng những người quen biết bàn bạc, dàn dựng các đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng tải lên YouTube, Facebook và TikTok.

Nội dung các video thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng để giải quyết mâu thuẫn, qua đó xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra làm rõ một đoạn video dài 39 giây do nhóm này phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (“Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút khoảng 13.300 lượt xem.

Theo cơ quan công an, việc dàn dựng, phát tán các video nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng những người trong nhóm giang hồ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp góp tiền cùng hai người này cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngoài Nguyễn Tuấn Hiệp, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung về các tội Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị can Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (“Sơn mặt quỷ”), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Vụ án được phát hiện, xử lý trong đợt tăng cường đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM.

Công an TP.HCM khẳng định kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế giang hồ, đe dọa, uy hiếp người khác và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng quyết không để các đối tượng núp bóng clip giải trí để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị người dân không tung hô, cổ súy hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại. Đặc biệt, thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không học theo lối sống coi thường pháp luật. Người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý.