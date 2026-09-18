Giang hồ mạng 'Đức Cộng' bị bắt vì liên quan đến ma túy

Đối tượng “Đức Cộng” tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Đức, 45 tuổi, trú phường Nam Định, để điều tra hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo công an, Đức có 8 tiền án và một tiền sự, liên quan các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đức từng cầm đầu một băng nhóm giang hồ tại địa phương nhưng nhóm này đã bị triệt xóa.

Thời gian qua, Đức sử dụng hai tài khoản Facebook "Gà Rừng", "Đức Cộng Nam Định" và tài khoản TikTok "Đức Cộng Nam Định" để đăng bài, livestream. Ba tài khoản có tổng cộng hơn 115.000 lượt theo dõi.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Đức thường đăng tải nội dung về quá khứ vi phạm pháp luật và có những phát ngôn gây chú ý nhằm tạo dựng hình ảnh "giang hồ mạng", thu hút người xem, tăng tương tác để bán hàng và kiếm tiền từ các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan công an cũng cho biết Đức có nhiều mối quan hệ với những người liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “Đức Cộng”. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình bắt Đức để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở, công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng, thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định.