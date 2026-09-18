Giang hồ mạng 'Đức Cộng' bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 18/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (SN 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội: Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ. Đức từng cầm đầu băng nhóm tội phạm “Đức Cộng”, sau đó bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ và khởi tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Minh Đức (SN 1981), được biết đến với tên “Đức Cộng”, vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - (ảnh CANB).

Trên không gian mạng, Nguyễn Minh Đức thường xuyên sử dụng 2 tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin, livestream.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, các nội dung được Đức đăng tải có nhiều thông tin về thời gian hoạt động vi phạm pháp luật trước đây, cùng những phát ngôn gây sốc nhằm tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng”, thu hút sự tò mò, tăng lượt tương tác, phục vụ hoạt động bán hàng và nhận tiền tương tác từ các nền tảng mạng xã hội.

Cả 3 tài khoản của “Đức Cộng” đã thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi.Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng hoạt động của Đức trên không gian mạng đã tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh lối sống lệch chuẩn, coi thường đạo đức, pháp luật và gây phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” - (ảnh CANB).

Ngoài hoạt động trên không gian mạng, Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Từ các thông tin, tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Nam Định và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh.Các lực lượng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi của Nguyễn Minh Đức.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều tra, làm rõ và tổ chức bắt giữ Nguyễn Minh Đức về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan Công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng, thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ, xử lý Nguyễn Minh Đức, đối tượng được xác định là giang hồ cộm cán “Đức Cộng”, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các ổ, nhóm tội phạm, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.