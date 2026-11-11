'Giang hồ mạng' Bình Trọc là ai, vì sao khi bị khởi tố lại gây xôn xao MXH?

Theo thông tin Bộ Công an đăng tải, ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội), tức Bình Trọc, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, bởi Bình Trọc vốn là một nhân vật thuộc nhóm giang hồ mạng được biết đến từ nhiều năm trước. Tài khoản TikTok của người này hiện có khoảng 22.000 người theo dõi.

Bình Trọc là ai, nổi tiếng trên mạng xã hội từ khi nào?

Nguyễn Thái Bình - biệt danh Bình Trọc, bắt đầu được biết đến trên các nền tảng mạng xã hội từ khoảng năm 2017. Người này thường xuất hiện trong những video mang phong cách giang hồ, xoay quanh các chủ đề như chuyện đòi nợ và những quan điểm cá nhân về cách ứng xử trong cuộc sống.

Đáng chú ý, không ít nội dung được đăng tải mang yếu tố giang hồ, thể hiện những quan niệm lệch chuẩn về đạo đức và lối sống. Đây cũng là lý do Bình Trọc được xếp vào nhóm nhân vật thường được gọi là "giang hồ mạng".

Trên TikTok, tài khoản của Bình Trọc có khoảng 22.000 người theo dõi. Dù con số này không quá lớn nếu so với những nhà sáng tạo nội dung có lượng người xem lên tới hàng triệu, việc duy trì sự xuất hiện trên mạng xã hội trong nhiều năm khiến cái tên Bình Trọc vẫn có độ nhận diện nhất định trong nhóm khán giả quan tâm đến nội dung "giang hồ mạng".

Bình Trọc tại cơ quan công an. (Ảnh: Bộ Công an)

Sự chú ý dành cho những nhân vật như Bình Trọc cũng phản ánh một hiện tượng đáng bàn trên mạng xã hội: Những video gắn mác đạo lý, thể hiện sự quyết liệt, quan hệ xã hội phức tạp hoặc hình ảnh đòi nợ đôi khi được xây dựng thành nội dung giải trí, thu hút lượt xem và tương tác.

Tuy nhiên, việc một nhân vật có người theo dõi không đồng nghĩa với việc mọi nội dung họ đăng tải đều được công chúng đồng tình. Những hình ảnh được xây dựng trên mạng cũng không thể thay thế cho việc đánh giá hành vi dựa trên quy định pháp luật.

Bình Trọc bị khởi tố vì hành vi cho vay lãi nặng như thế nào?

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Nguyễn Thái Bình cùng Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng. Khoản tiền này bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải.

Trong giao dịch, Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/ tháng, tương đương 40 triệu đồng. Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi. Đáng chú ý, Bình yêu cầu anh C. viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi khoản tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Kênh TikTok của Bình Trọc hiện tại đã tạm khóa.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong số tiền này, Bình chuyển cho Nguyễn Thị Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bình khai nhận hành vi vi phạm của mình. Người này cũng thừa nhận việc sản xuất, đăng tải các nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ những video đó.

Sau vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ; không cổ súy những video tô vẽ hình ảnh giang hồ, đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.