Giang hồ mạng 'Bình Trọc' bị khởi tố

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình (tức “Bình Trọc”, SN 1973, hộ khẩu thường trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nguyễn Thái Bình tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, “Bình Trọc” là cái tên khá quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Đáng chú ý, tài khoản TikTok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 lượt theo dõi. Nội dung các clip của Bình chủ yếu xoay quanh những câu chuyện đạo lý, hoạt động thu nợ và các quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Tháng 3/2023, Bình cùng Nguyễn Thị H. thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. đối với H.

Trong giao dịch này, Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng tiền lãi. Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi.

Đáng chú ý, Bình yêu cầu anh C. viết giấy xác nhận đã nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi rõ đây là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5-11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong số này, Bình chuyển cho H. 175 triệu đồng, giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thái Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Người này cũng thừa nhận việc sản xuất, đăng tải những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi, ủng hộ các nội dung đó.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.